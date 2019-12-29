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台中跨年晚會后里太平雙主場 實施交管接駁車接送

2019-12-29 18:13中央社 台中29日電

台中市跨年晚會在后里麗寶樂園第二停車場和太平運動場雙主場舉辦，將實施交通管制，后里場出動200多台接駁車接駁，太平場除了有接駁車，也協調公車延後收班。

台中市政府主辦的「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」，31日在后里麗寶樂園第二停車場、太平運動場以雙主場形式登場，緊鄰台中跨年晚會后里主場旁的麗寶樂園Outlet Mall二期日前展開試營運，也吸引大批人潮，市府呼籲民眾多搭乘大眾運輸。

因應跨年活動大批民眾湧入，維護交通順暢，台中市交通局表示，后里現場從31日上午8時開始，包含月湖路（后科路至安眉路段）全段、月眉東路三段（月眉北路至安眉路段）、月眉東路二段、月眉北路及月眉西路至隔天凌晨3時全段雙向路側禁止停車；這些路段也將從31日下午4時至隔天凌晨3時封街管制。

太平現場部分，中平路（東平路至永平路段）全段雙向路側31日中午12時起至隔天凌晨1時30分禁止停車，並於31日下午5時至隔天凌晨1時30分封路管制。

市府也在后里現場規劃4條接駁專車路線，總計有230台接駁車分別從后里國小、神岡停車場、豐原火車站、秋紅谷往返麗寶樂園。太平現場接駁車則規劃太原停車場往返東平夜市路線。

跨年晚會麗寶樂園停車場

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