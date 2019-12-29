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張瀚天雨中送愛心 慈善活動親自煎餅同樂

2019-12-29 17:55聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

國民黨彰化第二選區立委候選人張瀚天昨天則接連趕場參加妙因慈善功德會寒冬送暖活動，和在廣鳳宮前舉辦的歲末感恩餐會，積極參與慈善活動，張瀚天也親自示範製作古早味的高麗菜煎餅，與民眾一起享用平民美食和做愛心

張瀚天說，已連續八年參與寒冬送暖活動，每年都會捐出500包白米給有需要的弱勢家庭，希望他們也能歲末之際感受到來自社會的溫暖，絕不是為了選舉才來尋求大家支持。

國民黨彰化第二選區立委候選人張瀚天昨天則接連趕場參加妙因慈善功德會寒冬送暖活動，...
國民黨彰化第二選區立委候選人張瀚天昨天則接連趕場參加妙因慈善功德會寒冬送暖活動，和在廣鳳宮前舉辦的歲末感恩餐會張瀚天，積極參與慈善活動，張瀚天也親自示範製作古早味的高麗菜煎餅，與民眾一起享用平民美食和做愛心。圖／張瀚天競選總部提供
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