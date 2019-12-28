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影／全球品牌行李箱老闆 42歲退休轉行改當候選人

2019-12-28 22:44聯合報 記者唐秀麗／即時報導

知名的百夫長旅行箱創辦人陳志彬，今年2月在42歲時退休，竟然選擇從政，以無黨籍身分參選台中市（西屯、南屯）第4選區立委選舉，跌破企業界人士的眼鏡，他強調，參選是為了做年輕人從政的典範，只花50萬參選，在臉書設競選總部，只有論述、沒有詆毀「新政治美學」選風，推出首創國道公路超車道速限提升至160公里，嚴格取締占用最內車道之龜速車等十大政見。

陳志彬是台灣百夫長旅行箱的創辦人，在全球打出旅行箱知名度與好口碑，經商常在各個國家、城市跑透透，更加關心台灣這塊土地，這次投入立委選舉，決定打一場顛覆傳統的選戰。以臉書粉絲專頁宣傳「為天地立心、為生民立命」理念，不設實體的競選總部。

他自己擁有20多輛名車、 跑車及飛機，因此推出《國道公路》超車道速限提升至160公里，快車道速限提升至130公里，嚴格取締占用最內車道之龜速車，甫一推出，獲得跑車車迷青睞，力邀他演講分享。他還提出《生育獎勵》以增加人口即增強內需之原理為科學基礎，鼓勵生育，獎勵生育；第一胎自己養，第二胎0到6歲國家養，第三胎0到12歲國家養，第四胎起，0到18歲國家養；育有6歲以下孩童的在職媽媽隔周休三日，育有3歲以下孩童的在職媽媽每周休三日。

陳志彬說，他剛出社會其實是在雲嘉地區主持廣播節目賣商品，或到郷下與阿公阿嬤博感情，因此閩南語非常輪轉，後來進修企業管理學，或到大陸進修博士，今年2月退休，決定從政，希望為年輕人立下從政的典範，只花50萬參選，在臉書設競選總部，只有論述、沒有詆毀「新政治美學」選風，有人現在會說我是傻子，相信若干年後，他們會相信我所說，所做的事，才是正確的。

陳志彬歡迎網友民眾到臉書「陳志彬」粉書專頁搜尋相關訊息，與他互動。

知名的百夫長旅行箱創辦人陳志彬，今年2月在42歲時退休，竟然選擇從政，以無黨籍身...
知名的百夫長旅行箱創辦人陳志彬，今年2月在42歲時退休，竟然選擇從政，以無黨籍身分參選台中市（西屯、南屯）第4選區立委選舉。記者唐秀麗／攝影
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車道生育2020選舉2020選舉台中市立委

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