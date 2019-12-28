親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡英文酸韓總機 他列出綠營人士分機號碼

眾人高喊「韓國瑜凍蒜」 郭台銘王金平都沒反應

中市北北屯區立委選情緊繃 藍綠陣營打民調戰

2019-12-28 22:01中央社 台中28日電

台中市第5選區（北、北屯區）立委選情激烈，國民黨立委參選人沈智慧民進黨立委參選人莊競程今天各自公布民調，沈智慧聲稱大幅領先對手，而挑戰的莊競程則說已小幅領先。

立法委員參選人沈智慧競選總部下午公布兩份最近完成的第5選區參選人支持度調查顯示，在台中市北區、北屯區，沈智慧分別領先莊競程8.5個百分點及12.1個百分點。

沈智慧競總指出，其中一份是16日由ETtoday新聞雲最新民調，沈智慧支持度37.6%，莊競程29.1%。另一份今天由世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心完成的報告，調查時間20日至21日，沈智慧支持度37.2%，莊競程25.1%。

沈智慧競總認為，後期的民調沈智慧領先幅度增加，主要原因可能是藍軍歸隊，例如名嘴趙少康、唐湘龍、董智森都已表態支持國民黨，這個原因會讓許多國民黨參選人受惠，且絕對多數的選民都認同沈智慧的政見。

另外，莊競程競選總部也公布由民進黨中央委託趨勢民調公司於23到25日針對北北屯區20歲以上民眾所做的調查顯示，莊競程31.2%，沈智慧30.8%；莊競程領先沈智慧0.4個百分點。

民進黨也公布總統支持度民調結果，民進黨蔡賴配在北北屯區的支持度為48.6%、國民黨韓張配25.3%、親民黨宋余配13.1%。

莊競程競選總部總召集人曾朝榮指出，3個月前莊競程民調落後沈智慧約30個百分點，經勤走基層、提出具體政見，以及總統蔡英文等黨政高層陸續前來加持，1個月前民調只落後10個百分點，上週雙方差距僅剩5個百分點的誤差範圍。而最新民調，則是莊競程領先對手0.4個百分點。

沈智慧民調民進黨2020選舉2020選舉台中市立委

延伸閱讀

兩部突追假消息 李明哲諷：感謝國家機器的器重

韓國瑜29日台中大造勢 號召50萬人站出來

怒批「吸毒無罪」是謠言 蔡清祥突出面喊辦假消...

台中五選區／年輕族群移入多 社宅長照成焦點

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

凍頂烏龍名不虛傳 冬茶賽6600件淘汰率高達49.3％

2019-12-28 15:44

相聲大師吳兆南第三代女弟子拜師 盧秀燕任保薦師

2019-12-28 18:51

台中太平、精科社宅將開放申請 套房月租5100元起

2019-12-28 16:24

選戰倒數計時 台中候選人李中訴求「找回善的根本」

2019-12-28 16:15

韓國瑜明晚台中造勢 10萬張紅椅200攤市集拚人氣

2019-12-28 16:11

選戰打得忙碌 台中餐廳推出年菜「熟食外帶」

2019-12-28 12:54

2020台灣燈會到台中賞主題花燈 再加碼推科學攝影特展

2019-12-28 12:38

秀水金陵花海節12月29日開幕 超美花海、染布道等你來打卡

2019-12-28 07:21

房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

2019-12-27 23:58

停用7年 台中市二信游泳池BOT動工

2019-12-27 23:33

預防老人走失 投縣指紋建檔

2019-12-27 23:28

台中打造美樂地 39公園、8公廁翻新

2019-12-27 23:08

西濱快速公路顧生態 隔音牆護鳥

2019-12-27 23:00

台61線中部最後一段 芳苑-大城通車了

2019-12-27 22:59

西濱芳苑大城段今晚通車 業者送休旅車獎勵施工人員

2019-12-27 18:48

南投縣府公告封閉雙龍吊橋施工 全部完工日期不確定

2019-12-27 17:36

歷經3任市長 停用7年台中二信游泳池BOT動工了

2019-12-27 16:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

衝場大拚場！要看幻象、F-16、IDF迎曙光 別跑錯地方了

2019-12-28 08:00

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

2019-12-28 17:07

北北桃一小時生活圈 捷運三鶯線延伸八德目標117年通車

2019-12-28 14:06

韓國瑜明晚台中造勢 10萬張紅椅200攤市集拚人氣

2019-12-28 16:11

新北環狀線年底通車確定跳票 交部明年1月5日履勘

2019-12-28 14:14

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

2019-12-28 16:05

過年必來！台南出現花燈隧道 逾千燈籠飄濃濃年味

2019-12-28 08:51

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

2019-12-28 09:00

秀水金陵花海節12月29日開幕 超美花海、染布道等你來打卡

2019-12-28 07:21

新竹市動物園重生 林智堅實踐兒時夢想泛淚

2019-12-28 11:55

維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

2019-12-28 12:21

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02

西濱通霄北上區間測速 開罰已近2000件

2019-12-27 23:06

郭台銘失言？ 吳怡農：無法期待70歲郭先生改變價值觀

2019-12-28 16:29

元旦到2月基隆23院所 窩溝封填免收掛號費及部分負擔

2019-12-28 13:03

房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

2019-12-27 23:58

金門也有霹靂小組？跨年晚會上首度亮相展警力

2019-12-28 10:04

凍頂烏龍名不虛傳 冬茶賽6600件淘汰率高達49.3％

2019-12-28 15:44

環狀線第一階段今年底無法通了 訂明年1月5日履勘

2019-12-28 13:27

高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

2019-12-28 13:13

跨年夜逢上班日 北市這些路段下班時間更塞車

2019-12-28 12:54

台南梅嶺梅花今年早綻放 採仙桃、薑黃雞美食不要錯過

2019-12-28 10:56

故宮人氣國寶「肉形石」 要來尬「彰化爌肉」

2019-12-28 16:26

馮光遠指賺很大 呂孫綾、賴秋媚都回應了

2019-12-28 17:05

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

竹南路邊停車收費案獲准...實施日期還有得等

2019-12-28 17:34

高溫柑橘灼傷 苗栗縣3鄉鎮災損約1000公頃

2019-12-28 09:28

鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

2019-12-28 16:27

網傳南迴改風光通車又封閉 公路局：勿以訛傳訛

2019-12-28 14:43

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

影／郭台銘到高雄募款？ 只因親民黨上無片瓦下無寸地

2019-12-28 17:01

台61線中部最後一段 芳苑-大城通車了

2019-12-27 22:59

影／餐盤回收機器人Enviro進駐國道4服務區

2019-12-28 06:17

影／蔡英文與林智堅動物園開園 創造快樂感與幸福感

2019-12-28 11:59

韓國瑜台南護衛隊擺同心圓陣 元旦再出馬護外圍安全

2019-12-28 20:25

雲林林內花海接力盛開 大批遊客今湧入

2019-12-28 13:05

維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

2019-12-28 13:34

機車停車格並排不好通行？新北交通局：多年前就畫設

2019-12-28 08:18

墾丁迎曙光IDF戰機衝場 凌空飛越預演影片好震撼

2019-12-28 16:27

父癌世、母中風 國中女照顧姊弟仍勤奮向學獲普仁獎

2019-12-28 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top