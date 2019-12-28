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故宮人氣國寶「肉形石」 要來尬「彰化爌肉」

2019-12-28 16:26聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

形似爌肉的故宮人氣國寶「肉形石」，要來「爌肉飯故鄉」彰化了！春節前，將在縣立美術館舉辦名為「故宮國寶遊彰化」的故宮文物及新媒體藝術展，除「肉形石」外，還有「黃玉鴨」、「白玉錦荔枝」、「黃玉髓三連章」、「玉鳳柄洗」等院藏文物接力展出，全部免費。

「故宮國寶遊彰化」展覽將由「肉形石」打頭陣，1月21日到2月2日搶先亮相，緊接2月5日到3月1日換為「黃玉鴨」、「白玉錦荔枝」，3月4日到4月5日換為「黃玉髓三連章」、「玉鳳柄洗」，並展出故宮新媒體藝術展，提供虛擬實境、長卷書畫動畫等數位互動展品體驗。

根據摘錄自國立故宮博物院官網介紹「肉形石」，「玉石變化巧妙，既可雕成菜蔬，自然也可雕成肉類。這塊「肉形石」，其外形如一塊紅燒肉，不僅是「五花三層」，連皮上的毛孔也一應俱全，與翠玉白菜皆為巧奪天工的院藏精品。」

彰化縣文化局長張雀芬說，台中花博展覽期間，故宮博物院曾專案安排同為故宮人氣國寶「翠玉白菜 」展出，但因程序疑義遭監察院糾正，故宮因此擬定「故宮國寶出遊」專案，彰化縣是第一個爭取到專案的縣市。

張雀芬說，因彰化縣有「爌肉飯故鄉」美譽，即積極爭取形似「肉形石」來彰化展覽，目前「肉形石」正在嘉義故宮南院展出，故宮特別撥出兩周時間，在春節假期來彰化展出，一則讓縣民就近欣賞藝術，一則行銷彰化美食，另有四件接力演出。

「故宮國寶遊彰化」展覽的文物運送與保險等相關事宜都由故宮負責，彰化縣政府則負責場地與宣傳， 文物是在彰化美術館一樓展出，三樓與五樓則是數位互動展品體驗，極適合親子參與。

形似爌肉的故宮人氣國寶「肉形石」，春節前要來「爌肉飯故鄉」彰化展出。照片／截取自...
形似爌肉的故宮人氣國寶「肉形石」，春節前要來「爌肉飯故鄉」彰化展出。照片／截取自國立故宮博物院網站
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故宮南院國寶

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