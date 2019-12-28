台中太平、精科社宅將開放申請 套房月租5100元起
台中2處社宅太平育賢社宅、南屯精科社宅明年1月中旬起受理申請，市府舉辦多場說明會，必徵求種子住戶提案入住，歡迎市民踴躍申請。
台中社宅目前已有豐原安康社宅、大里光正社宅開放入住，太平育賢社宅、南屯精科社宅明年1月16日至2月14日受理申請。台中市住宅處表示，年滿20歲台中市民或在台中就學、就業但設籍的國人，符合名下無自有住宅等條件者可提出申請。
市府表示，台中社宅導入社福、健康等機能，並徵求種子住戶，透過社會服務提案甄選，通過者可優先入住，將社宅打造成社區群體；新開放申請的太平、南屯社宅都徵求種子住戶，歡迎踴躍加入。
住宅處表示，2處新社宅經過3家不動產估價師評估周邊新屋出租行情後，分為1、2、3房型，第1年租金打5折、第2年6折、第3年7折（中低收入戶以下65折）優惠出租，若符合弱勢族群租金補貼條件，可重複申請利用。
市府表示，以1房型為例，南屯精科社宅租金含管理費約5900至8700元，太平育賢社宅約5100至5500元；民眾填寫1分文件，可申請2處社宅，不必重複申請；申請書可到市府各大樓領取，也可上住宅處網站線上申請，再上傳相關文件即可。網址：https://thd.taichung.gov.tw。
住宅處表示，市府舉辦社宅申請說明會，30日在南屯區春社里活動中心，明年1月14日在太平區公所A棟3樓大禮堂、南屯區公所5樓演藝廳，明年2月2日在新高、新光、新興里聯合活動中心，明年2月9日在南屯區精密園區勞工聯合服務中心B棟4樓簡報室。有問題可洽住宅處，電話：04-2228-9111轉64601~64605。
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