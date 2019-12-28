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凍頂烏龍名不虛傳 冬茶賽6600件淘汰率高達49.3％

2019-12-28 15:44聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣鹿谷鄉農會28日舉辦凍頂烏龍茶冬茶賽頒奬和展售會，吸引大批遊客上山選購，南投縣長林明溱說，今年鹿谷農會冬茶比賽淘汰率達49%相當嚴格，品質也比往年更好，過年請朋友喝好茶或買比賽茶送人，都很有面子。

今年鹿谷農會冬茶賽特等獎得主錢儒良從事製茶28年，首度獲得特等獎肯定，他說：「總算能夠對老客戶交待了」。他今年特別調整產期，將產季往前移到「霜降」節氣，空氣含水量高，茶芽較肥厚，加上足夠的發酵度，不用太重的烘焙，做出來的茶湯滋味穩重厚實，錢儒良說，製茶要「靠天吃飯」，還要承受缺工的壓力，得獎是一種對他的肯定。

鹿谷鄉農會理事長陳文義說，今年參賽茶樣6616件，但淘汰率高達49.3％，把關更嚴格，因此品質更往，雖然本季雨量稀少，產量較少，但茶農相當認真參加，樣數不減、品質更勝以往。

林明溱說，縣府每年舉辦世界茶業博覽會，感謝鹿谷農會協助，今年茶博的銷售金額達8000萬、遊客達60萬人次，日前縣府在網路舉辦有感施政投票，世界茶業博覽會是最有感項目，明年也將擴大舉辦，希望銷售金額破億，遊客人次再衝高。立法委員許淑華、議員吳瑞芳、蔡孟娥，前農委會主委陳志清等貴賓也參與頒獎。

茶業改良場場長蘇宗振說，鹿谷農會比賽茶全國有名，過程經過農藥抽檢，確保安全，今年的冬茶生長過程有溫差，因此韻味更豐富，茶改場協助評鑑、提升製茶技術，也要推動製茶師文化，建立南投茶的世界品牌。

鹿谷農會冬茶賽今天頒獎，有將近一半參賽茶遭淘汰，把關嚴格才造就凍頂烏龍茶品質保證...
鹿谷農會冬茶賽今天頒獎，有將近一半參賽茶遭淘汰，把關嚴格才造就凍頂烏龍茶品質保證。圖／南投縣政府提供
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鹿谷農會冬茶賽今天頒獎，吸引大批遊客上山選購比賽茶。圖／南投縣政府提供
鹿谷農會冬茶賽今天頒獎，吸引大批遊客上山選購比賽茶。圖／南投縣政府提供
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林明溱許淑華農委會

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