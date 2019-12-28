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攝護腺肥大合併勃起功能障礙 醫：50歲男性共病

2019-12-28 15:41聯合報 記者黃寅／即時報導

一名55歲中年男性向泌尿科說，過去半年來開始感到頻尿、解尿解不乾淨，晚上總得起來上廁所兩三次，甚至嚴重影響到睡眠；最後還吐露：「感覺到最近的勃起功能有受到影響，行房時稍不注意會軟掉」的心聲。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑說，事實上，這個場景每天都在泌尿科門診時上演，而病患最終吐露的心聲除了行房會中斷，還有勃起充血時間也比過去來得慢，硬度也沒有以前好了，而這些都不令人意外。

邱鴻傑指出，攝護腺肥大合併下泌尿道症狀以及勃起功能障礙是50歲後中壯年男性常出現的共同病症。攝護腺肥大的症狀共有頻尿、急尿、夜尿、尿流速變慢、解尿分段、解尿時需要肚子用力，以及無法完全排空（有餘尿）等7大症狀。

根據統計，約50歲男人有40至50%有攝護腺肥大的現象，且隨著年紀升高比例也隨之攀高（80歲約有80%）40歲以上的男性約有40%不同程度的勃起功能障礙，而70歲以上男性更可能高達70%，且隨著攝護腺肥大症狀越嚴重，勃起功能障礙的嚴重比例也越高！

目前攝護腺肥大治療除了第一線的生活習慣、飲食運動調整之外，還有透過藥物治療，醫師通常會評估症狀後將上 市藥物合併使用，病人只要遵行醫囑，不用擔心副作用。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑說，攝護腺肥大合併下泌尿道症狀以及勃起功...
亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑說，攝護腺肥大合併下泌尿道症狀以及勃起功能障礙是50歲後中壯年男性常出現的共同病症。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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