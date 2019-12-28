選戰打得忙碌 台中餐廳推出年菜「熟食外帶」

春節將屆，因為距大選近，許多人可能為了選戰而無心好好準備年菜，台中市易鼎活蝦因此推出年夜飯「熟食外帶」只要在年前預購，除夕當天取菜，就可省下採買和烹飪的時間。兆品酒店也推出「常溫年菜外帶」早鳥優惠，1月19日前預定五菜一湯的「富貴大套組」還可省下1200元。

易鼎活蝦大里店上午遷至國光路一段162號新址營業，場地更寬擴明亮，也方便停車。董事長戴勝堂回憶20年前正籌備開幕時卻遇到九二一大地震，不僅因此延後開幕，餐廳就也即時改變為收容災民，並提供餐飲，等2、3個月後才開幕，一轉眼間也20年，與大里民眾有深厚感情。

易鼎活蝦營運經理朱良基說，除夕夜的團圓桌菜，易鼎全台4家門店一開放訂位就幾乎秒殺客滿，今年年假較去年少，大家都想把握時間與家人團聚，連預約外帶的詢問度也相對去年高出兩成，還沒有訂年菜的民眾可得趕快把握機會。

為了回饋消費者支持，明年一月一日起，來店消費滿1500元即贈摸彩刮刮卡1張，幸運的民眾除了可以免費吃到龍蝦、招牌胡椒蝦等易鼎經典菜色之外，還有機會把iphone 11大獎帶回家。春節期間來店用餐每桌還可玩幸運大輪盤活動獲得優惠，讓大家吃蝦搏好運。

想試試好手氣的民眾，明年1月10日起也可在全台易鼎活蝦門店內購買獨家福袋，每只福袋內含保證價值千元以上的獎項，每店限量推出售完為止，讓今年的好運就從到易鼎吃蝦開始，好運連連一整年。

兆品酒店也推出常溫年菜外帶早鳥優惠，「富貴大套組」五菜一湯，每套6人份原價6288元，明年1月19前預定可享優惠價5088元。

同時為歡慶湯品類於年菜評比中評選獲第2名，凡單點湯品搭配兩道菜以上，可享早鳥優惠82折並延長優惠至明年1月10日。年菜外帶皆為當日現做開放民眾於年前預購。大年初一至初五，中餐廳與宴會廳也推出春節桌菜，每桌只要6888元起，適合過年期間家庭聚餐。