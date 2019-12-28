2020台灣燈會到台中賞主題花燈 再加碼推科學攝影特展

2020台灣燈會在台中舉行，文心森林公園副展區上周已經點燈，主展區將於明年2月8至23日在花博后里園區登場，其中馬場園區以「動物狂歡嘉年華」為主題，呈現各種動物主題花燈外，更首度與國立自然科學博物館合作，在馬場士官宿舍推出《科學攝影－驚豔新視野》特展。

台中市府觀旅局表示，《科學攝影－驚豔新視野》特展涵蓋水下與海洋、動物拼圖、昆蟲與蜘蛛等精彩畫面，透過影像傳達科學世界的多樣化，拓展大眾探索知識的視野和樂趣，尤其科學工作者對真、善、美的追求，兼具理性與感性，與藝術創作的過程不謀而合，透過科學攝影，帶領民眾用微觀角度，探索昆蟲等動物與大自然生態的多元面貌。

觀旅局長林筱淇表示，「動物狂歡嘉年華」燈區展出各種動物主題花燈，而自然科學博物館為台中在地動物專業知識單位，與本次花燈主題十分契合，因此合作策畫《科學攝影-驚豔新視野》特展，希望透過影像作品，讓大家欣賞大自然之美。