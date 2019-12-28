微熱山丘新年限定包裝禮盒 傳遞傳統美味和團圓喜慶
歲末年終，與家人團圓迎新年。南投微熱山丘鳳梨酥推出具回家團圓意涵的新年限定包裝禮盒，以台灣在地美味和親朋好友分享，也送上真摯飽滿關懷與祝福。
微熱山丘新年限定包裝禮盒共有「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」、「鳳梨酥烏龍茶禮盒」及「鳳梨酥禮盒」，不同的茶食組合，為鼠年新春回家團聚再添幸福滋味。經典的「鳳梨酥禮盒」是做了近五十年糕餅老師傅使用八卦山紅土孕育出的鳳梨，熬製成酸甜的鳳梨醬，封存在一顆質樸、方正的鳳梨酥中，每一口都能嘗到真實美味的堅持。
「鳳梨酥烏龍茶禮盒」內含鳳梨酥與耳掛式烏龍茶包，展現絕佳的台灣茶食體驗。精選南投自然農法栽種的「松柏嶺烏龍茶」，香氣清揚濃烈具花香味，茶湯呈金黃琥珀色，口感溫潤飽滿，餘韻回甘。茶包採日本專利掛耳式設計，完整釋放茶葉原味。只要以馬克杯沖泡，加入沸水200c.c，靜置4~6分鐘，便能輕鬆啜飲台灣茶。甘醇烏龍茶搭配酸甜鳳梨酥正是絕配。
「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」以老少咸宜的蜜豐糖脆蛋糕與經典鳳梨酥相互烘托，是同時能品嘗鳳梨酸甜、蜜香與蔗香的三重美味。蜜豐糖脆蛋糕選用甘蔗原萃及純真蜂蜜，經過長時間的低溫慢火烘焙，烤出酥脆厚實的口感及平凡質樸的美味，甜而不膩的組合，最適合傳遞真摯甜蜜的心意。
2020新年限定包裝禮盒與台灣新銳插畫家Damee Wu合作，以「回家」作為主題，以插畫繪出「久違相聚，回家過年」的溫暖。禮盒包裝以質樸的原色為基底，點綴喜洋洋的暖紅色，童趣的筆觸勾勒農曆年節的家常畫面，呈現平凡而幸福的暖心氛圍；經典的布提袋巧妙融入「鼠年迎春」的熱鬧氣氛，福氣小鼠圍繞大紅燈籠，正是春節張燈結綵的喜慶景象。布提袋與禮盒印有「春」字，象徵「春到」意涵，讓限定包裝禮盒盛著迎春的美意，獻上豐厚的新年祝福。
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