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暖冬今年南投青梅、龍眼銳減 看好明年產量回升

2019-12-28 10:56聯合報 記者江良誠／南投即時報導

青梅是南投信義鄉重要經濟作物，但去年底到今年初受暖冬影響，梅樹開花及梅果產量大減，只剩往年產量3成，青梅產量從30萬公斤銳減到10萬公斤，不僅青梅買不到，連梅花花況都銳減，落瓣速度也快，往年梅花怒放枝頭猶如覆雪的美景都難看到，還好這個月幾波冷氣團來襲，梅花已陸續綻放，下月應可看到梅花盛開的景況，保守估計今年青梅產量也有往年6成到7成。

南投縣農業處表示，南投縣青梅栽種面積1400多公頃，是全國最大產梅區，年產4000公噸。信義、仁愛、國姓、水里都是主要產區，羅姓梅農表示，往年4、5月青梅採收，山區梅園熱鬧忙碌，大家忙著採梅、製梅，今年產季數量大減，讓山區顯得冷清清。

信義鄉農會總幹事黃志輝說，信義鄉梅園600公頃，每公頃可採收6000公斤，今年初受暖冬影響，梅花開花狀況參差分散，不少梅樹邊綻放邊凋謝，落瓣速度較往年快。去年可收青梅30萬公斤，今年只收了10萬公斤。

暖冬、少雨也讓龍眼產量銳減，南投縣中寮、草屯、南投等生產減約8成，價格翻漲逾5倍，每公斤產地拍賣價達150元；只是有好價格卻「看得到，吃不到」，農民苦無龍眼可賣。

南投縣農業處指出，全縣龍眼栽種面積逾1300公頃，主要在草屯、中寮、南投等，以中寮鄉800公頃最多，但今年龍眼除遭荔枝椿象襲擊，年初暖冬少雨造成果樹只吐芽不開花，產量銳減達8成，已公告納入農災救助。

量少價高，近期每公斤產地拍賣價飆漲至150元，令少數有收成的果農喜出望外；中寮巫姓農民說，過去龍眼每公斤價格多是10、20元，今年真的是破紀錄。但農民「看得到，吃不到」；陳姓農民說，務農看天吃飯，多數龍眼農今年都歉收，眼看價格好卻沒龍眼可賣。農業處表示，極端天氣問題加劇，政府除啟動農災救助機制，也與農改場、農試所合作改良品種，輔導提升栽培管理技術。

今年年初暖冬，梅花開花狀況差，冬天梅花盛開美景消失，青梅產量也大減7成。圖／本報...
今年年初暖冬，梅花開花狀況差，冬天梅花盛開美景消失，青梅產量也大減7成。圖／本報資料照片
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受暖冬影響，南投信義鄉青梅產量大減7成。圖／本報資料照片
受暖冬影響，南投信義鄉青梅產量大減7成。圖／本報資料照片
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南投縣今年龍眼產量銳減，雖然價格飆漲，但農民看的到吃不到。圖／本報資料照片
南投縣今年龍眼產量銳減，雖然價格飆漲，但農民看的到吃不到。圖／本報資料照片
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梅花農民暖冬

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