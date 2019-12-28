暖冬今年南投青梅、龍眼銳減 看好明年產量回升

青梅是南投信義鄉重要經濟作物，但去年底到今年初受暖冬影響，梅樹開花及梅果產量大減，只剩往年產量3成，青梅產量從30萬公斤銳減到10萬公斤，不僅青梅買不到，連梅花花況都銳減，落瓣速度也快，往年梅花怒放枝頭猶如覆雪的美景都難看到，還好這個月幾波冷氣團來襲，梅花已陸續綻放，下月應可看到梅花盛開的景況，保守估計今年青梅產量也有往年6成到7成。

南投縣農業處表示，南投縣青梅栽種面積1400多公頃，是全國最大產梅區，年產4000公噸。信義、仁愛、國姓、水里都是主要產區，羅姓梅農表示，往年4、5月青梅採收，山區梅園熱鬧忙碌，大家忙著採梅、製梅，今年產季數量大減，讓山區顯得冷清清。

信義鄉農會總幹事黃志輝說，信義鄉梅園600公頃，每公頃可採收6000公斤，今年初受暖冬影響，梅花開花狀況參差分散，不少梅樹邊綻放邊凋謝，落瓣速度較往年快。去年可收青梅30萬公斤，今年只收了10萬公斤。

暖冬、少雨也讓龍眼產量銳減，南投縣中寮、草屯、南投等生產減約8成，價格翻漲逾5倍，每公斤產地拍賣價達150元；只是有好價格卻「看得到，吃不到」，農民苦無龍眼可賣。

南投縣農業處指出，全縣龍眼栽種面積逾1300公頃，主要在草屯、中寮、南投等，以中寮鄉800公頃最多，但今年龍眼除遭荔枝椿象襲擊，年初暖冬少雨造成果樹只吐芽不開花，產量銳減達8成，已公告納入農災救助。