房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾驚賣會」邁入第17年，今天舉辦VIP活動，為明天起到明年1月1日登場的「奧斯汀寢飾驚賣會」暖場。奧斯汀寢飾董事長孫連禧說，近年因住宅小宅化，消費者購買需求「求精不求量」，明天起登場的「奧斯汀寢飾驚賣會」廠拍活動走精品路線，有「美國棉厚枕套」現場排隊1元銅板價，每日限量250個，每人限購1個；另有床單組、床包組、床墊、枕頭、被胎、NG商品或是健康奈米銀寢飾等，最低下殺2.5折搶客。

奧斯汀寢飾董事長孫連禧說，近年寢飾產業出現的變化，除了網路購物帶動寢飾業的業績翻倍成長，房地產對首購族走總價市場，走小宅化，消費者因為住家坪數小，收納空間有限，寢飾「求精不求量」，選擇購買精品，產品要求也從過去單純保暖舒適，升級到講究機能、保健，單價提升，購買數量減少約二成。

孫連禧指出，奧斯汀寢飾也在新材質的開發中不遺餘力，新研發推出「奈米陶瓷智慧機能纖維」，運用在今年度新產品在內棉的用料運用上全面升級，讓消費者真實體驗到「因為睡得好、生活更美好」的生活優化提案。

奧斯汀表示，驚賣會單筆消費滿2000元，即可參加「曼谷來回機票獎」抽獎活動；另憑發票後四碼兌獎隔日四星彩，有機會兌中即享發票消費金額整單還給你；此外，今年消費滿3000元 6000元、9000元的滿額好禮，更祭出全系列史努比好禮。