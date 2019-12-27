台中打造美樂地 39公園、8公廁翻新

中市北區山西公園改造，磨石子溜滑梯大受歡迎，小朋友搶先玩。 圖／中市新聞局提供 分享 facebook

台中市推動「美樂地」計畫改善公園與公廁，昨天北區的山西公園改善啟用，公廁變得通風明亮，通道可容納娃娃車、輪椅進出，還有感應式沖水馬桶，使用更便利；台中市府統計，今年迄今已改善39座公園、8處公廁，明年將繼續推動。

台中市長盧秀燕推動改善公園、公廁的「美樂地」計畫，要將老舊公園打造成共融公園，公廁改善成友善公廁，今年預計改善41座共融公園，目前已完成39座，剩2座施工中，公廁預計改善11座，已完成8座。

盧秀燕說，美樂地計畫要整建草皮、增加安全遊具，廁所力求通風明亮，打造大小朋友都能休閒、玩樂、散步的友善空間。

位在北區的山西公園，原本公廁老舊，市府從裡到外重新翻新，廁間依內政部最新法令調整，並新增無障礙廁所，使用感應式沖水馬桶，讓高齡、身障人士使用更便利，並加強通風、採光，增設求救鈴，其餘公廁也將比照辦理。

建設局長陳大田說，計畫同步打造特色公園與遊樂場，近期完工的大里光榮公園有大象圖騰溜滑梯，南區永興公園有石虎圖騰，還有能重複使用的水畫牆，以刷具沾水在水泥牆上作畫，水分蒸發後就消失。

共融公園精神著重整平步道便於行走，讓輪椅、娃娃車都能自由進出，改造兒童遊戲場，親子、身障者都能「共融」使用。