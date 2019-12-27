西濱芳苑大城段今晚通車 業者送休旅車獎勵施工人員

西濱快芳苑到大城段半包覆式隔音牆路段。圖／彰化縣政府提供 分享 facebook 台61線西濱快速公路芳苑至大城路段今天晚上10點正式通車，完成西濱快速公路中部路段最後一哩路，未來彰化沿海地區往來台中苗栗、雲林嘉義間，中長途旅次車輛就不需要再經由台17線平面道路，減少重型車輛對地區性道路安全的衝擊。

行政院2009年2月10日核定「西濱快速公路後續建設計畫」，其中「西濱快速公路員林大排至西濱大橋段主線新建工程計畫」為8項子計畫之一，全長30公里，期程從2013年至2019年，西濱快速公路彰化段沿線設福興、漢寶、王功、芳苑、大城等5處交流道，昨晚通車的芳苑至大城長約9.3公里。

公路總局評估，由芳苑交流道到大城交流道約可減少10分鐘行車時間，成為國道1號、國道3號的替代道路，改善國道連續假日壅塞，張姓芳苑鄉民說，西濱快速道路每到過年在彰化路段容易塞車，通車後有助民眾南來北往，加上縣府針對周邊平面道路拓寬，未來西南角的交通可更便利。

芳苑到大城路段因緊鄰芳苑居民生活聚落，期間不斷與居民溝通，也曾受魚寮溪漲退潮影響淹水湧入堤內，加上東北季風強勁，現場工程人員挑戰大，今天下午通車典禮上，公路總局製作影片，也表揚工程人員，許多家眷也到場支持，施工業者也以升遷、豐厚年終甚至送上休旅車、配車等鼓勵這段時間辛苦的工程人員。

交通部長林佳龍表示，西濱快是CP值最高的幸福公路，行政院長蘇貞昌今年4月到大城會勘，指示要在年底前通車，如今完成目標，未來加上曾文溪橋以及淡江大橋，西濱快可以往南北沿伸，他也指示公路總局研究在西濱快彰化段設置休息站，讓地方經濟和觀光一起發展。

他也說，擔任交通部長後盤點多項交通工程，今年底能有多項重大工程陸續通車是因為平時有準備，提早半年前邀請相關委員專家到場履勘提出建議，包括蘇花改、南迴公路等工程也是用這樣的方式，不用臨時抱佛腳，在最後評估階段才能過關如期完工。