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西濱芳苑大城段今晚通車 業者送休旅車獎勵施工人員

2019-12-27 18:48聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

西濱快芳苑到大城段半包覆式隔音牆路段。圖／彰化縣政府提供
西濱快芳苑到大城段半包覆式隔音牆路段。圖／彰化縣政府提供
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台61線西濱快速公路芳苑至大城路段今天晚上10點正式通車，完成西濱快速公路中部路段最後一哩路，未來彰化沿海地區往來台中苗栗、雲林嘉義間，中長途旅次車輛就不需要再經由台17線平面道路，減少重型車輛對地區性道路安全的衝擊。

行政院2009年2月10日核定「西濱快速公路後續建設計畫」，其中「西濱快速公路員林大排至西濱大橋段主線新建工程計畫」為8項子計畫之一，全長30公里，期程從2013年至2019年，西濱快速公路彰化段沿線設福興、漢寶、王功、芳苑、大城等5處交流道，昨晚通車的芳苑至大城長約9.3公里。

公路總局評估，由芳苑交流道到大城交流道約可減少10分鐘行車時間，成為國道1號、國道3號的替代道路，改善國道連續假日壅塞，張姓芳苑鄉民說，西濱快速道路每到過年在彰化路段容易塞車，通車後有助民眾南來北往，加上縣府針對周邊平面道路拓寬，未來西南角的交通可更便利。

芳苑到大城路段因緊鄰芳苑居民生活聚落，期間不斷與居民溝通，也曾受魚寮溪漲退潮影響淹水湧入堤內，加上東北季風強勁，現場工程人員挑戰大，今天下午通車典禮上，公路總局製作影片，也表揚工程人員，許多家眷也到場支持，施工業者也以升遷、豐厚年終甚至送上休旅車、配車等鼓勵這段時間辛苦的工程人員。

交通部長林佳龍表示，西濱快是CP值最高的幸福公路，行政院長蘇貞昌今年4月到大城會勘，指示要在年底前通車，如今完成目標，未來加上曾文溪橋以及淡江大橋，西濱快可以往南北沿伸，他也指示公路總局研究在西濱快彰化段設置休息站，讓地方經濟和觀光一起發展。

他也說，擔任交通部長後盤點多項交通工程，今年底能有多項重大工程陸續通車是因為平時有準備，提早半年前邀請相關委員專家到場履勘提出建議，包括蘇花改、南迴公路等工程也是用這樣的方式，不用臨時抱佛腳，在最後評估階段才能過關如期完工。

彰化縣長王惠美說，西濱快芳苑大城段通車後，對前往二林的中科四期、二林精密機械園區以及芳苑工業區等更加便捷，彰化西濱快沿線有招潮蟹故鄉伸港、塭仔漁港、鹿港古蹟人文以及芳苑海牛和大城鄉田園風光，有助帶動境內觀光產業。

西濱快芳苑到大城路段濱海落日餘暉。圖／彰化縣政府提供
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西濱快芳苑到大城路段跨越二林溪路段。圖／彰化縣政府提供
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西濱快芳苑到大城路段昨天通車，完成西濱中部路段最後一哩路，可望打通彰化西南角交通...
西濱快芳苑到大城路段昨天通車，完成西濱中部路段最後一哩路，可望打通彰化西南角交通命脈。記者林敬家／攝影
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西濱快芳苑到大城路段通車，公路總局今天表揚施工人員，家屬也到場支持。記者林敬家／...
西濱快芳苑到大城路段通車，公路總局今天表揚施工人員，家屬也到場支持。記者林敬家／攝影
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西濱快芳苑到大城路段通車，公路總局今天表揚施工人員，家屬也到場支持。記者林敬家／...
西濱快芳苑到大城路段通車，公路總局今天表揚施工人員，家屬也到場支持。記者林敬家／攝影
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