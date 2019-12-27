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南投縣府公告封閉雙龍吊橋施工 全部完工日期不確定

2019-12-27 17:36聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣政府決定公告延長信義鄉雙龍七彩吊橋的施工期，呼籲民眾不要貿然進入，雖未言明完工工期，觀光處指出，由於聯外設施未能如期完工，面對即將而來的元旦春節假期，待全部觀光風景區完備營運再全部開放，時間至少要延至明年3月後。

新的雙龍七彩吊橋又名為依希岸景觀吊橋，對外連結一條雙龍伊希岸棧道「天時棧道」，是一座落差425公尺的挑戰型步道，但為了提供遊客們有更好的體驗以及安全措施，上周縣長林明溱再度前往了解後，決定全面封閉進行維護工程，開放時間待工程全數完成後，再公告開放。

信義鄉長全志堅指出，盡管地方鄉親非常期待有新的風景設施，讓遊客前來欣賞，可是不只吊橋、聯外步道及遊憩平台，村落居民卻最擔心的是，對外道路交通的不便，甚至是停車場、接駁問題未解決前，都一致認為不應過早開放，造成地利雙龍部落的人滿為患。

南投觀光處表示，目前橋面雖已鋪設完成，對於周邊步道、停車場等公共遊憩設施，還在努力施工中，正在趕工200個停車位的停車場外，也在增建第三備用停車場，讓所有到訪的民眾停好車後，一律搭乘接駁車進入瀑布吊橋風景區，同時針對台16線入口配置交通管制方案，只能無奈表示最快開放時間至少延至明年三月，元旦假期及春節勢必無法對外開放。

縣長林明溱看完雙龍吊橋目前工程進度後，隨後縣府公告「等待是為了更好」，周邊工程進...
縣長林明溱看完雙龍吊橋目前工程進度後，隨後縣府公告「等待是為了更好」，周邊工程進行中請勿貿然進入。記者黑中亮／攝影
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縣長林明溱看完雙龍吊橋目前工程進度後，隨後縣府公告「等待是為了更好」，周邊工程進...
縣長林明溱看完雙龍吊橋目前工程進度後，隨後縣府公告「等待是為了更好」，周邊工程進行中請勿貿然進入。記者黑中亮／攝影
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縣長林明溱看完雙龍吊橋目前工程進度後，隨後縣府公告「等待是為了更好」，周邊工程進...
縣長林明溱看完雙龍吊橋目前工程進度後，隨後縣府公告「等待是為了更好」，周邊工程進行中請勿貿然進入。記者黑中亮／攝影
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吊橋停車場春節

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