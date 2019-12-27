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歷經3任市長 停用7年台中二信游泳池BOT動工了

2019-12-27 16:34聯合報 記者喻文玟／攝影

歷經3任市長，停用7年的台中二信游泳池終於BOT了！ 台中市長盧秀燕昨天親自主持動工，她說，歷時4年10個月廠商終於在今年取得建照，施工預計2年，完工後是一座兼具戶外、室內、兒童三合一的休閒場所，也是市民游泳、健身、休閒的好去處。

二信游泳池位於南區崇倫公園內，是第二信用合作社理事主席王炎明在創社80週年、民國80年時贈與台中市的建設，因921地震造成池體漏水，導致周邊u泳池磁磚破裂、下陷，雖經過多次耐震補強，建物狀況仍不佳，市府擔心民眾使用安全民國102年宣布暫停對外開放。

運動局長李昱叡指出，前市府與普將運動公司簽訂BOT合約，由廠商投資近1.2億元重新興建，委託興建營運30年，預計2年左右完工。新建的二信游泳池地上3層、地下1層，室內、室外皆有25公尺游泳池，還有一座戶外兒童泳池及SPA池，附設地下停車場、體適能中心、社區教室、韻律教室。

普將運動公司104年即與市府簽約，但二信游泳池橫跨運動、建設、都發3局和南區區公所，歷經4年10個月終於在今年11月取得建照。運動局說，未來權利金、土地租金、相關稅收繳納，都能增加市庫收益、減少市府負擔。

二信泳池鄰近西區美術園道、南區交界，位於精華地段、柳川河畔。周邊的里長和居民說，荒廢7年以為變成「蚊子泳池」，夜裡烏漆一片，安全都有疑慮，得知重新BOT並動工，相當期待。

二信游泳池是原小台中停用最久的公立游泳池。運動局說，縣市合併後豐原、潭子的公立游泳池也都關閉，目前都已與國民運動中心合併興建。潭子國運中心工程進度40％、豐原國運中心預計明年中旬動工。

二信游泳池位於南區崇倫公園，因921地震造成池體漏水，導致周邊磁磚破裂，民國10...
二信游泳池位於南區崇倫公園，因921地震造成池體漏水，導致周邊磁磚破裂，民國102年宣布暫停對外開放，至今已停用7年，運動局已BOT昨天動工，預計2年完工。圖／台中市運動局提供
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新建的二信游泳池室內、外皆有25公尺標準泳池，還有一座戶外兒童泳池及SPA池，此...
新建的二信游泳池室內、外皆有25公尺標準泳池，還有一座戶外兒童泳池及SPA池，此為模擬圖。圖／台中市運動局提供
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新建的二信游泳池室內、外皆有25公尺標準泳池，還有一座戶外兒童泳池及SPA池，此...
新建的二信游泳池室內、外皆有25公尺標準泳池，還有一座戶外兒童泳池及SPA池，此為模擬圖。圖／台中市運動局提供
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新建的二信游泳池室內、外皆有25公尺標準泳池，還有一座戶外兒童泳池及SPA池，此...
新建的二信游泳池室內、外皆有25公尺標準泳池，還有一座戶外兒童泳池及SPA池，此為模擬圖。圖／台中市運動局提供
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二信游泳池位於南區崇倫公園，因921地震造成池體漏水，導致周邊磁磚破裂，民國10...
二信游泳池位於南區崇倫公園，因921地震造成池體漏水，導致周邊磁磚破裂，民國102年宣布暫停對外開放，至今已停用7年，市長盧秀燕昨天親自主持BOT動工，預計2年完工。記者喻文玟／攝影
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BOT台中市磁磚

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