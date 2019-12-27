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民進黨在南投縣成立反賄小組 宣布加碼100萬元檢舉獎金

2019-12-27 15:58聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

民進黨中央黨部下午在南投縣成立反賄小組，宣布除法務部檢舉獎金外，再加碼100萬元...
民進黨中央黨部下午在南投縣成立反賄小組，宣布除法務部檢舉獎金外，再加碼100萬元檢舉獎金。記者黑中亮／攝影
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去年九合一大選，南投地檢署共提出7人當選無效之訴，現已5人確定，民進黨中央黨部下午在南投縣成立反賄小組，宣布民眾一旦檢舉成案，除了法務部提供的檢舉獎金，民進黨再加碼100萬元檢舉獎金，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選、拒絕黑金及假訊息。

反賄小組執行長連立堅表示，近年結合網路及跨境賭盤等新興賄選模式愈益猖獗，尤其全國性選舉的賄選規模與其影響的國安衝擊也更加嚴峻，配合法務部和最高檢察署有針對候選人賄選情形來訂定檢舉獎金機制，民進黨中央黨部也要斬斷黑金，避免不適當人選擔任公職，因此公布反賄選24小時專線檢舉賄選。

連立堅說，賄選型態不僅透過金錢，還包含招待旅遊、境外資金、賭博等等，而第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，攸關國家未來施政及憲政走向，因而籲民眾反賄選，特別是大選倒數14天，各種賄選風聲，諸如社區旅遊、賭盤操控、媒體壟斷或組織招待等賄選招數五花八門，呼籲民眾遇到賄選，立即開啟手機錄音、錄影或拍照蒐證檢舉。

南投縣反賄小組設置反賄選24小時專線「0800-505068」，一旦檢舉成案，除法務部提供的立委選舉最高新台幣1000萬元、總統選舉最高1500萬元檢舉獎金，民進黨再加碼100萬元檢舉獎金。

民進黨中央黨部下午在南投縣成立反賄小組，宣布除法務部檢舉獎金外，再加碼100萬元...
民進黨中央黨部下午在南投縣成立反賄小組，宣布除法務部檢舉獎金外，再加碼100萬元檢舉獎金。記者黑中亮／攝影
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民進黨中央黨部呼籲民眾反賄選，下午在南投縣成立反賄小組，展示各種徵信社偵蒐器材。...
民進黨中央黨部呼籲民眾反賄選，下午在南投縣成立反賄小組，展示各種徵信社偵蒐器材。記者黑中亮／攝影
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