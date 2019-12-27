更綠更友善！台中今年翻新39公園、8公廁

台中市推動「美樂地」計畫，改善公園與公廁，今天北區山西公園的老舊公廁改善完成，不僅變得通風明亮，通道可容納娃娃車、輪椅進出，還有感應式沖水馬桶，使用更便利。市府統計，今年迄今已改善39座公園、8處公廁，明年將繼續推動。

台中市長盧秀燕上任後，推動改善公園、公廁的「美樂地」計畫，將老舊公園打造成共融公園，把公廁改善成友善公廁，今年預計改善41座共融公園，目前已完成39座，剩2座施工中，公廁預計改善11座，已完成8座。

盧秀燕今主持山西公園改善啟用典禮，盧秀燕說，透過美樂地計畫整建草皮、增加安全遊具，廁所力求通風明亮，打造大小朋友都能在休閒、玩樂、散步的友善空間。

盧秀燕說，山西公園原本的公廁老舊，市府從裡到外重新翻新，廁間依照內政部最新法令調整，新增無障礙廁所，廁間使用感應式沖水馬桶，讓高齡、身障人士使用更便利，並加強廁所通風、採光，增設求救鈴，其餘公廁也將比照辦理。