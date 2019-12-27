南投縣老人假牙補助1月1日開放申請 每人最高補助4萬元

南投縣65歲以上老人免費裝置假牙將從109年1月1日開放申請，1今年共編列4061萬4000元，含中(低)收入戶1061萬4000元，一般戶3000萬元。全口活動假牙每人最高補助4萬元，半口活動假牙每人最高補助2萬元，為了確保公平，讓各鄉鎮、市長者有同等機會申請到補助，今年也依照各鄉鎮、市老年人口數比例分配補助經費。

南投縣長林明溱說，老人咀嚼功能，對於身體健康相當重要，因此，他從106年起實施65歲以上老人免費裝假牙。這項措施老人反映熱烈，但經費很快就申請完畢，但偏遠鄉鎮因為交通不便，部分老人家較晚申請向隅，因此縣府調整作法，依照各鄉鎮市老年人口數分配，讓偏鄉長輩也享有同等機會。

南投縣社會及勞動處表示，第一類凡設籍南投縣年滿55歲以上原住民低收入戶、中低收入戶或65歲以上低收入戶、中低收入戶老人，以及第二類：第二類一般戶設籍滿1年之65歲以上者，請依下列申請流程辦理申請。

一、攜帶109年申請書至牙醫醫療院所就診，取得當年度3個月內有效之診斷證明書並拍缺牙照片後，第一類送各鄉(鎮、市）公所提出申請，第二類送各鄉(鎮、市)衛生所提出申請。

二、經縣府核定通過者可至牙醫醫療院所進行裝置， 1年內裝置完畢，6個月內檢附核准通知函、醫療費用收據正本、裝置後照片、領據等文件送縣府請領補助款。

三、補助款發放方式：一般戶(第二類)統一開立支票，由申請人或家屬至當地衛生所領取。

林明溱說，考量縣府財政負擔能量，對於一般戶老人假牙補助已作經費調整，未來倘財政更加充裕，將以弱勢長者優先，盡全力照顧長者所需各項福利。