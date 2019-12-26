連續14年全成社福基金會送暖 席開32桌陪長輩圍爐

財團法人全成社會福利基金會今天為社區獨居老人、身障者等弱勢族群舉辦圍爐活動，席開32桌。台中市社會局長彭懷真、南屯區長簡士喆、立委候選人黃馨慧、張廖萬堅、市議員張耀中等人客串總鋪師，上菜祝福老人家健康快樂。

全成社福基金會今天在南屯區田心福德祠舉辦「寒冬送暖意、溫馨圍爐情」活動，邀請社區獨居老人、身心障礙者、長照業務使用者齊聚一堂，在社區志工與全成居家服務員陪伴下，提前圍爐吃大餐，有豬腳麵線、藥燉海蝦及清蒸活魚等十幾道佳餚，澎派又豐盛。

社會局長彭懷真代表市長盧秀燕前來致意，基金會董事長聶玉美和民意代表、地方人士一起為長輩上菜、獻上壽桃。彭懷真表示，全成基金會已連續14年為弱勢長輩舉辦圍爐活動，很不容易，感謝全成基金會代替政府做好事，照顧弱勢長輩。

彭懷真說，台中市在議員及各界支持下，在各里設置關懷據點，提供長輩就近照顧，今年度已突破400大關，目標是一里一據點，全市有625里，他承諾市府會更加緊腳步，早日完成目標，讓老人家獲得更好照顧。

父母都使用長照2.0服務的李先生說，從5年前陪父母參加圍爐活動後，感受到社區共榮氛圍，現今只要全成基金會辦社區活動，就算再忙碌，也一定向公司請假陪父母參加，讓父母知道自己很重視他們的社交生活。

原本物資募集不很順利，全成基金會董事長聶玉美表示，非常感謝志工熱情協助，及持續贊助活動的萬和宮、月之戀人、台中郵局等單位，另外還有在背後默默支持的工商企業團體等，讓物資募集及時到位，才能讓長輩享用大餐，還大包小包伴手禮帶回家，各個無不笑逐顏開。