親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

連續14年全成社福基金會送暖 席開32桌陪長輩圍爐

2019-12-26 23:53聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

財團法人全成社會福利基金會今天為社區獨居老人、身障者等弱勢族群舉辦圍爐活動，席開32桌。台中市社會局長彭懷真、南屯區長簡士喆、立委候選人黃馨慧、張廖萬堅、市議員張耀中等人客串總鋪師，上菜祝福老人家健康快樂。

全成社福基金會今天在南屯區田心福德祠舉辦「寒冬送暖意、溫馨圍爐情」活動，邀請社區獨居老人、身心障礙者、長照業務使用者齊聚一堂，在社區志工與全成居家服務員陪伴下，提前圍爐吃大餐，有豬腳麵線、藥燉海蝦及清蒸活魚等十幾道佳餚，澎派又豐盛。

社會局長彭懷真代表市長盧秀燕前來致意，基金會董事長聶玉美和民意代表、地方人士一起為長輩上菜、獻上壽桃。彭懷真表示，全成基金會已連續14年為弱勢長輩舉辦圍爐活動，很不容易，感謝全成基金會代替政府做好事，照顧弱勢長輩。

彭懷真說，台中市在議員及各界支持下，在各里設置關懷據點，提供長輩就近照顧，今年度已突破400大關，目標是一里一據點，全市有625里，他承諾市府會更加緊腳步，早日完成目標，讓老人家獲得更好照顧。

父母都使用長照2.0服務的李先生說，從5年前陪父母參加圍爐活動後，感受到社區共榮氛圍，現今只要全成基金會辦社區活動，就算再忙碌，也一定向公司請假陪父母參加，讓父母知道自己很重視他們的社交生活。

原本物資募集不很順利，全成基金會董事長聶玉美表示，非常感謝志工熱情協助，及持續贊助活動的萬和宮、月之戀人、台中郵局等單位，另外還有在背後默默支持的工商企業團體等，讓物資募集及時到位，才能讓長輩享用大餐，還大包小包伴手禮帶回家，各個無不笑逐顏開。

聶玉美指出，從第一屆6桌到今年32桌，與會者由百人不到增至數百個家庭，代表越來越多長照需求家庭被發掘及關注，今天無法參加的老人家，將會擇日由志工展開年菜宅配到府服務，讓他們也能享用豐盛圍爐宴。

全成社會福利基金會今天為台中的社區獨居老人、身障者等弱勢族群舉辦圍爐活動，席開3...
全成社會福利基金會今天為台中的社區獨居老人、身障者等弱勢族群舉辦圍爐活動，席開32桌，活動已連續辦14年。圖／全成社福基金會提供
分享
全成社會福利基金會今天為台中的社區獨居老人、身障者等弱勢族群舉辦圍爐活動，席開3...
全成社會福利基金會今天為台中的社區獨居老人、身障者等弱勢族群舉辦圍爐活動，席開32桌，活動已連續辦14年。圖／全成社福基金會提供
分享
全成社會福利基金會今天為台中的社區獨居老人、身障者等弱勢族群舉辦圍爐活動，席開3...
全成社會福利基金會今天為台中的社區獨居老人、身障者等弱勢族群舉辦圍爐活動，席開32桌，活動已連續辦14年。圖／全成社福基金會提供
分享

獨居老人長照台中市

延伸閱讀

百貨名店年菜成媳婦救星 嘉義林聰明沙鍋魚頭今...

劉建國推長照 多個縣市長照協會公開肯定

父母請別用孩子的成就填補自己的人生缺憾

助弱勢圍爐 台中3校校長勉學生努力改變人生

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

傳出「台灣人壽棒球隊」要解散？中市運動局周旋反對

2019-12-26 23:47

賄選？ 賭盤？ 抹黑？柯呈枋陳秀寶戰火起

2019-12-26 18:55

賴清德掃街助選蔡培慧 喊出五五波、只差臨門一腳了

2019-12-26 18:00

黑熊媽媽不再牙痛 出現大雪山向鏡頭說哈囉！

2019-12-26 17:09

長照照顧者負重擔 機構邀上紓壓課還幫忙照顧失智家人

2019-12-26 17:03

台中幫都市降溫 推動引風、增綠、留藍策略

2019-12-26 15:40

彰化停車費有行動支付了 省時又有集點優惠

2019-12-26 15:32

紫南宮錢母大改版 「 鼠來寶」帶好運

2019-12-26 14:26

彰化美麗花海陸續登場囉！ 哪裡拍網美照看過來

2019-12-26 12:45

蔡其昌爭取300萬經費 改善大甲農路

2019-12-26 12:44

助弱勢圍爐 台中3校校長勉學生努力改變人生

2019-12-26 10:26

山友墜谷殷鑑 玉山群峰雪季不受理單攻

2019-12-25 23:39

福興溫泉區無櫻花？投縣府混林植櫻

2019-12-25 23:28

搶秋冬旅遊補助 中彰投好康加碼

2019-12-25 23:26

Outlet夯 麗寶2期迎賓 三井明年增建

2019-12-25 23:16

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

竹科人注意！竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調禁左轉時段

2019-12-26 12:49

「南科富人區」有超商了 一次開兩間還外加星巴克

2019-12-26 16:37

日治時期高雄神社「社號碑」 消失8年重現已斷成兩截

2019-12-26 07:28

素顏村姑變身氣質美女 台26線車城尖山段景觀大蛻變

2019-12-26 16:40

彰化美麗花海陸續登場囉！ 哪裡拍網美照看過來

2019-12-26 12:45

基隆通勤福音 增1558B往內湖、松山尖峰10分鐘1班半價

2019-12-26 08:54

環狀線即將通車 秀朗橋、景安站YouBike先啟用

2019-12-26 15:40

基隆跨年加開14線公車載返家 免費升旗專車陪看日出

2019-12-26 10:41

民雄鬧區施工 塞車不斷攤販抱怨

2019-12-26 13:20

日系美顏拔河女冠軍 因一顆柳丁奪全國餐飲優勝

2019-12-26 15:07

北市燃氣熱水器更換補助 明年1月申請、每戶3000元

2019-12-26 14:49

台南出現「綠色斑馬線」 不只是新奇還有佛心來的原因

2019-12-26 22:17

「行運一條龍」來了 苗栗市中正路上空越夜越美麗

2019-12-26 21:38

獨力撫養患病母弟 女大生「撐不下去」培力園急伸援手

2019-12-26 17:48

苗栗議員黃芳椿批曾玟學網路霸凌 曾：他們希望我閉嘴

2019-12-26 17:32

88年日式房舍 竹市湖畔料亭吃一口懷舊味

2019-12-26 15:59

影／高雄南橫公路下月通到天池 暫緩實施總量管制

2019-12-26 21:54

黃國昌爆國宅舊管線塗漆假冒 北市府：違規若屬實可求償

2019-12-26 15:21

台南六甲落羽松祕境更美了 「浪漫曾文」輕旅行快報名

2019-12-26 14:40

「菜完了、魚上了」 吃飯也有選舉暗喻？

2019-12-26 19:36

看義大跨年晚會煙火 汽機車入出園區有管制時間

2019-12-26 10:56

元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不必索票

2019-12-26 10:04

這家農場小便斗開花紅到日本 百名網紅也驚艷

2019-12-26 19:49

毛小孩也要長照！ 北市攜手台大 首座教學醫院級動物安養機構

2019-12-26 13:39

嘉大師生開「末日超市」 提醒重視糧食危機

2019-12-26 08:54

黑熊媽媽不再牙痛 出現大雪山向鏡頭說哈囉！

2019-12-26 17:09

新莊自來水管漏水 已停水15小時影響近千戶

2019-12-26 12:40

日治時期的飲宴場所湖畔料亭 28日開幕賦予原身分

2019-12-26 13:16

苗栗縣109年元旦升旗典禮 邀大家迎接第一道曙光

2019-12-26 19:38

長榮中學欠薪風波 勞資協商達成兩共識

2019-12-26 14:19

造福汽機車族！北市路邊停車優惠延長半年

2019-12-26 15:38

新莊水管破管超過24小時 預計明下午2點恢復供水

2019-12-26 21:25

金山魚路古道新風華 蹦火仔、小白鶴陶板等打卡新熱點

2019-12-26 09:57

遠東全家福歲未三重outlet展售會 膠原蛋白發熱衣夯

2019-12-26 19:37

活化鐵路眷村景觀 高屏溪舊鐵橋周邊變得更美了

2019-12-26 13:26

行程延誤賠償、遺失物寄回！台南小港機場快線下月上路

2019-12-26 10:20

屏東征服宇宙！獵戶座天文台今啟用 大小朋友追日偏食

2019-12-26 17:18

助弱勢圍爐 台中3校校長勉學生努力改變人生

2019-12-26 10:26

「2020全大運」明年5月高雄見 萬名選手齊聚高雄

2019-12-26 12:29

新加坡小巨人女壘來訪 安平國中以球會友

2019-12-26 17:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top