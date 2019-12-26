傳出「台灣人壽棒球隊」要解散？中市運動局周旋反對

台中市棒球基金會今天突然召開臨時董事會，傳出要解散「台灣人壽棒球隊」，主因是基金會認為，市府遲未撥1000萬元補助款。運動局表示，今年10月議會成立專案小組要調查104年至107年的財務，因此暫緩補助，其餘市府爭取的3275萬元均已到位，依棒基會捐助章程有經營、管理的責任，不應無故解散。

台中的甲組成棒隊沿革，在縣市合併之初曾由威達集團贊助營運；104年前市長林佳龍時，中信集團贊助成立「台中運動家成棒隊」；107年台中棒球教育基金會成立正式的棒球隊、並由台灣人壽贊助冠名「台灣人壽成棒隊」，餐飲大亨廖豊民時任基金會董事長

運動局長李昱叡表示，12月初收到棒基會臨時會議通知，內容提及市府遲未補助，導致無經費管理「台灣人壽成棒隊」，原訂開臨時董事會討論球隊後續經營問題，結果變成恐要解散球隊，昨天周旋反對。

李昱叡指出，依台中棒球基金會的章程，基金會均由企業或財團法人組成與經營，市府從未直接管理或營運球隊、僅提供補助，因此基金會不應以部分補助款未撥補作為解散球隊的理由。

廖豊民表示，目前球員有42名隊職員，經營一支球隊每年需4500萬元左右，今年3、4月就向市府提出1000萬元補助，至今遲未撥款，「都快沒米了，薪水將斷炊」，希望市府能確認棒球隊的定位，12月30日才會做出是否解散球隊的決議。

運動局嚴正反駁表示，市府重視棒球運動，除1000萬元補助款是因市議會要求調查基金會財務狀況才凍結，今年度還有協助爭取體育署補助、加上台灣人壽贊助共3275萬元的補助款都已到位，球隊是依財團法人台中市棒球教育基金會捐助章程成立，依章程規定，經營管理棒球隊是基金會的任務，若突然解散球隊，已違反章程。