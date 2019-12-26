賄選？ 賭盤？ 抹黑？柯呈枋陳秀寶戰火起

彰化第一選區國民黨立委柯呈枋今天指有候選人有黑歷史，他現在更擔心有心人士可能穿著他的選舉背心，拿相關文宣賄選，企圖栽贓影響選舉，希望民眾要勇於檢舉不法；對手民進黨立委候選人陳秀寶也反擊說，她從政以來一直堅持乾淨選舉，不明白柯呈枋為何要往她身上抹泥巴，且最近也發現地下賭盤企圖影響選情，已將相關情資提供給檢調偵辦。

柯呈枋今天召開記者會指出，對手陣營日前在台北開記者會，說第一選區出現很多奧步，包括傳聞招待社區或農會，還有各種賄聲賄影的影射說法，且最近更有用假民調、卻是真抹黑，希望檢調一定要加強偵辦，才能有公正選舉。

柯呈枋說，他對選情雖都很樂觀，且穩定領先，但很多支持者都一直提醒他要預防奧步，避免被陷害與栽贓。他更拿出一張他在法務部科長任內，獲當時的法務部長陳定南頒發年度績優人員獎照片，直稱他一直以耿介正直的陳定南為榜樣，自己是個出身普通家庭的公務員，相信所有人都不會相信他有能力去從事對手所稱的任何一種奧步。

陳秀寶則表示，陸續接到民眾向她反應有地下賭盤，賭盤的方式令人匪夷所思，下注某一候選人，若是贏的話可以獲得1萬元彩金，沒有贏也能拿回8千元賭本，莊家明顯是想用賭盤來變相賄選、影響選舉，已將相關情資提供給檢調。

陳秀寶說，根據法務部最新統計，彰化已有49件賄選案正在進行調查，且近年每逢選舉就有大量境外資金，尤其是中國的資金，透過地下匯兌流進台灣，並用賄選、賭盤和招待旅遊和餐宴等方式影響台灣選舉，她也請柯呈枋支持反滲透法，一起捍衛台灣的國家安全，同時也能夠證明自己堅持乾淨選舉的立場。