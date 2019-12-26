洪慈庸游錫堃潭子掃街 朱立倫陪楊瓊瓔與企業座談

選情激烈，爭取連任的無黨籍立委參選人洪慈庸請來外號「水牛伯」的前行政院長游錫堃陪潭子車隊掃街；前新北市長朱立倫則陪同國民黨立委參選人楊瓊瓔和企業廠商座談。

台中市立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）選情激烈，把握選舉倒數時間，洪慈庸請來游錫堃一起到潭子掃街，號召「台灣派」力量。

游錫堃表示，洪慈庸擔任立委，在外交國防、軍中人權相當用心，服務案件遍及全國，在選區腳踏實地、爭取地方建設、服務選民；在國會有為有守，積極為軍中人權打拚，呼籲選民給洪慈庸更多力氣，讓她連任繼續服務人群。

朱立倫陪同楊瓊瓔參加「2020台灣經濟困境座談會」，與百名中部機械工業和中小企業廠商座談，互相交流意見。

朱立倫表示，自己從擔任財經立委、桃園縣招商縣長、新北市3次全台第一名招商市長，最重要原則只有以國家利益和人民需求為最大前提，呼籲經濟發展和國際談判都不要有意識形態。

楊瓊瓔也主張要經濟活水，不要政治口水，落實區域經濟交流；捍衛中小企業權益、強化投資環境、創造多元就業機會；並檢討能源政策、穩定工業供電需求、減少製造環境污染。

另外，關於楊瓊瓔日前披綵帶進到火災現場，引發爭議，洪慈庸表示，火災現場消防人員都很忙，這樣形象不妥適，政治人物到現場，不要帶著競選旗幟和物品比較好；楊瓊瓔則回應，「我們要用行動關心每一個事件」。