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賴清德掃街助選蔡培慧 喊出五五波、只差臨門一腳了

2019-12-26 18:00聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

民進黨副總統候選人賴清德下午來到草屯鎮，陪同黨籍南投第一選區候選人蔡培慧徒步掃街，不但沿路收到草屯鄉親熱情的支持，更有不少粉絲搶拍合照留念，最後一路走到著名的榕樹下扣仔嗲，品嘗草屯最著名的美食，大讚很好吃。

談到目前南投選情，賴清德說「感謝培慧辭去不分區立委，堅持回鄉參選」，目前已呈現五五波的拉距，只差臨門一腳了，並對選民喊出「南投選情從艱困選區已漸入佳境」，只要蔡培慧選上，民進黨就可以在國會過半。

賴清德下午以徒步方式，從草屯鎮中正路、青雲街，繞圓環走向玉峰街，沿路走進各店家內拜票，民眾甚至拿出各種物品，要拿到賴清德的親筆簽名，賴清德更是來者不拒，滿足大家的需求。

蔡培慧表示，一開始南投確實是困難的選區，因為選民結構是藍大於綠，她其實一直有在南投做事，但都沒有好好宣傳，知名度起初是不夠的，經過半年多來的努力，而且很實在的做事，學校設施改善、專業醫療到南投等政績，讓選民感受到，才能縮小與對手差距。

現場支持者高喊「蔡培慧當選、蔡英文當選、賴清德當選」， 賴清德表示，自已多次來到南投，就是要懇求選民全力支持民進黨提名的候選人，希望大家一票投蔡英文、一票投蔡培慧，讓專業立委能夠繼續服務鄉親。

民進黨副總統候選人賴清德下午到草屯為蔡培慧掃街助選，獲得沿路商家熱情的支持，並品...
民進黨副總統候選人賴清德下午到草屯為蔡培慧掃街助選，獲得沿路商家熱情的支持，並品嘗著名的榕樹下扣仔嗲。記者黑中亮／攝影
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民進黨副總統候選人賴清德下午到草屯為蔡培慧掃街助選，獲得沿路商家熱情的支持，並品...
民進黨副總統候選人賴清德下午到草屯為蔡培慧掃街助選，獲得沿路商家熱情的支持，並品嘗著名的榕樹下扣仔嗲。記者黑中亮／攝影
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民進黨副總統候選人賴清德下午到草屯為蔡培慧掃街助選，獲得沿路商家熱情的支持，並品嘗著名的榕樹下扣仔嗲。記者黑中亮／攝影
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副總統候選人下午到草屯為蔡培慧掃街助選，獲得沿路商家熱情的支持，並品嘗著名的榕樹...
副總統候選人下午到草屯為蔡培慧掃街助選，獲得沿路商家熱情的支持，並品嘗著名的榕樹下扣仔嗲。記者黑中亮／攝影
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民進黨副總統候選人賴清德下午到草屯為蔡培慧掃街助選，獲得沿路商家熱情的支持，並品嘗著名的榕樹下扣仔嗲。記者黑中亮／攝影
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民進黨副總統候選人賴清德下午到草屯為蔡培慧掃街助選，獲得沿路商家熱情的支持，並品嘗著名的榕樹下扣仔嗲。記者黑中亮／攝影
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賴清德蔡培慧民進黨2020選舉2020選舉南投縣立委

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