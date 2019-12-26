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13年寒冬送暖不間斷 廣三文教公益基金會助弱勢

2019-12-26 17:36聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

中廣SOGO百貨深耕在地24年，廣三文教公益基金會為回饋社會，連續13年舉辦年度關懷弱勢活動，今日頒發關懷禮金給11家社福團體及國小，希望發揮拋磚引玉效果，讓更多企業與民眾投入公益活動，讓社會處處有溫情。

廣三文教公益基金會自2006年開始，每年舉辦年度關懷弱勢的寒冬送暖活動，今年邁入第13年，藉由這種「取之於社會，用之於社會」的理念，發揮企業能量。

今日頒發關懷禮金給11家社福團體，包括十方社會福利慈善基金會、弘道老人福利基金會、勵馨社會福利事業基金會、中區伊甸福利基金會等，共8家社福機構與3所國小，受關懷人數超過百名，希望讓弱勢團體感受到外界滿滿的愛與關懷。

台中廣三SOGO百貨深耕在地24年，廣三文教公益基金會為回饋社會，連續13年舉辦...
台中廣三SOGO百貨深耕在地24年，廣三文教公益基金會為回饋社會，連續13年舉辦年度關懷弱勢活動。圖／台中廣三SOGO提供
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