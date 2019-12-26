13年寒冬送暖不間斷 廣三文教公益基金會助弱勢

台中廣三SOGO百貨深耕在地24年，廣三文教公益基金會為回饋社會，連續13年舉辦年度關懷弱勢活動，今日頒發關懷禮金給11家社福團體及國小，希望發揮拋磚引玉效果，讓更多企業與民眾投入公益活動，讓社會處處有溫情。

廣三文教公益基金會自2006年開始，每年舉辦年度關懷弱勢的寒冬送暖活動，今年邁入第13年，藉由這種「取之於社會，用之於社會」的理念，發揮企業能量。