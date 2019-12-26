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黑熊媽媽不再牙痛 出現大雪山向鏡頭說哈囉！

2019-12-26 17:09聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

東勢林管處委託國立屏東科大研究大雪山台灣黑熊生態，去年有隻牙痛黑熊掉入研究陷阱，經獸醫團隊治療野放，第二次罕見又掉入同個陷阱且狀況糟到趴著難以起身，研究人員認聰明如熊可能是故意掉入求醫，醫治月餘後再度野放。上月錄到黑熊回到錄影機前，熊掌按著鏡頭說哈囉，身形圓潤明顯恢復健康，研究人員開心說：好像收到新年禮物。

台中大雪山區是台灣黑熊的重要棲地，林務局東勢林區管理102年開始委託屏科大黃秀美教授團隊研究大雪山區黑熊生態，在山區架設黑熊研究陷阱，希望建立大雪山黑熊族群生活圖譜。

林管處人員指出，黑熊的嗅覺敏銳，根據教授表示：鐵籠陷阱裝好一星期內，殘留人類的氣息，通常不會有黑熊中陷阱。且中過一次研究陷阱的黑熊，明顯提高警覺，幾乎不再第二次落入陷阱。

研究團隊放置大雪山黑熊陷阱，採用人造衛星監測技術，動物中陷阱第一時間，透過手機簡訊或電子信件訊息通知研究人員。去年10月剛放好陷阱，當天就收到訊息，研究人員認為似乎不合常理。趕到陷阱位置，發現一頭成年的母黑熊，在鐵籠裡吐氣警戒。獸醫團隊把熊麻醉後，發現黑熊顎犬齒斷裂、牙髓腔周圍發紅腫脹有如大窟窿，牙齦流膿汁。獸醫盡清除膿汁和髒汙，裝設追蹤器後就地野放。

兩周後，同一區域又出現訊息，工作人員趕上山，發現同隻黑熊身體惡化無法覓食，體弱到趴在地上顫抖。研究團隊指出，黑熊應是牙痛難以覓食，第一次冒險進入陷阱取食，第二次又進入研究陷阱覓食，另方面也可能是有上次被醫治經驗，如同求醫，經評估後決定啟動醫療系統，送台北市立動物園救治。去年11月22日救援團隊決議讓黑熊重返山林。

東勢林管處今天指出，108年11月研究團隊拍到這隻母黑熊的身影，體型健康圓潤，對著攝影機還拍了一下鏡頭，靈活的反應對研究團隊而言相當欣慰，認為不到5秒的快閃，如同新年禮物。

東勢林管處與屏科大研究團隊，上月錄到牙痛熊媽媽已痊癒，身形圓潤健康模樣。圖／東勢...
東勢林管處與屏科大研究團隊，上月錄到牙痛熊媽媽已痊癒，身形圓潤健康模樣。圖／東勢林管處提供
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