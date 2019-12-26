長照照顧者負重擔 機構邀上紓壓課還幫忙照顧失智家人

長照需求大增，對許多肩負家庭照顧責任的家屬來說是巨大壓力，彰化多個機構針對這些照顧者開設紓壓課程，慈恩老人養護中心開園藝課、音樂課、按摩課以及陶藝課等，還派居服員到照顧者家中協助陪伴案主，讓照顧者能無後顧之憂暫時離開工作岡位稍作喘息。

20多名長期照護的家庭主要照顧者與次要照顧者今天在慈恩養護中心捏陶，陶藝老師許宗煥一一指導大家，這已是這個月來第4堂的陶藝課，慈恩董事長李金水說，原本手做課程以中心長輩為主，但機構居服員在第一線發現許多案家的照顧者身處高壓，承受照顧重擔，急需紓壓，機構今年5月開始針對長照的家庭照顧者開設一系列紓壓工作坊。

溪湖鎮47歲蕭姓婦人這幾年需照顧失智婆婆以及身體不佳、行動不便的丈夫，加上國一女兒正值叛逆期，照顧重擔落在她一人身上，身為家中主要照顧者時常感到身心俱疲，她表示，社工邀請下9月加入紓壓課程，慈恩還派喘息居服員到家照顧家人，每星期能有幾個小時暫離家裡出來喘口氣對她有很大幫助，也認識許多與她一樣的照顧者，大家彼此關心打氣。

彰化縣白玉功德會除了設置秀老郎日間照顧，還有居家照顧服務等，5年前就自籌經費開設家庭照顧者支持服務，一年多達100多堂針對照顧者開設的課程，課程多元包括老化知識、照顧技巧以及各種紓壓活動，但照顧者面臨的壓力各不相同，課程還細分針對長照一般個案、高風險個案、新住民、身障等不同照顧者為對象，今年有近500名照顧者參加，相當具有規模。

社工發現，機構居服員與案家接觸了解家庭照顧者的難處，但邀請照顧者走出家門稍作休息未必容易，尤其男性長期照顧者更難突破心防。