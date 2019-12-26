台中幫都市降溫 推動引風、增綠、留藍策略

台中市低碳城市推動委員會近日召開會議，為強化降溫能力，會中通過城市引風、增綠、留藍的政策方向，強化都市降溫、減碳的應變能力。台中市政府低碳辦公室強調，未來將管制河岸寬度200公尺開發範圍，保存綠帶與風廊，特定開發區將要求進行風廊模擬，避免城市密集影響通風。

台中市推動低碳城市，早在前市長胡志強任內成立低碳辦公室，更制定發展低碳城市自治條例。台中低碳辦公室與退燒大聯盟辦理台中降溫論壇，針對日漸嚴重的都市熱島效應擬定對策，並在台中推動低碳城市委員會上確認。

台中市長盧秀燕說，她上任後推動光電倍增計畫，計畫進度已達7、8成，可提前達標；她要求政府帶頭做起，市府新建校舍、運動場所或活動中心，在執行無虞的前提下，應增設太陽能板，發展光電。

低碳辦公室表示，市府提出3招為城市降溫，第一為引風策略，市府將模擬找出潛在風廊，確保風廊不被建築物阻擋；市區有8條河川南北貫穿，將管制河岸寬度200公尺的範圍，特定開發區得進行風廊模擬，避免影響都市通風降溫功能。

第二為增綠，市府將佈建溫度感測器，建置台中市微氣象地圖，找出市區高溫熱點，透過綠化進行局部降溫；盤點全市可種樹的區域，號召企業、個人打造大型綠帶；第三為保留城市的水資源，打造滯洪池、透水鋪面與城市藍帶，透過水分蒸散帶走城市熱能。