親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

侵占孫法民文教基金會的錢 孫道存：我對不起父親

台中幫都市降溫 推動引風、增綠、留藍策略

2019-12-26 15:40聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市低碳城市推動委員會近日召開會議，為強化降溫能力，會中通過城市引風、增綠、留藍的政策方向，強化都市降溫、減碳的應變能力。台中市政府低碳辦公室強調，未來將管制河岸寬度200公尺開發範圍，保存綠帶與風廊，特定開發區將要求進行風廊模擬，避免城市密集影響通風。

台中市推動低碳城市，早在前市長胡志強任內成立低碳辦公室，更制定發展低碳城市自治條例。台中低碳辦公室與退燒大聯盟辦理台中降溫論壇，針對日漸嚴重的都市熱島效應擬定對策，並在台中推動低碳城市委員會上確認。

台中市長盧秀燕說，她上任後推動光電倍增計畫，計畫進度已達7、8成，可提前達標；她要求政府帶頭做起，市府新建校舍、運動場所或活動中心，在執行無虞的前提下，應增設太陽能板，發展光電。

低碳辦公室表示，市府提出3招為城市降溫，第一為引風策略，市府將模擬找出潛在風廊，確保風廊不被建築物阻擋；市區有8條河川南北貫穿，將管制河岸寬度200公尺的範圍，特定開發區得進行風廊模擬，避免影響都市通風降溫功能。

第二為增綠，市府將佈建溫度感測器，建置台中市微氣象地圖，找出市區高溫熱點，透過綠化進行局部降溫；盤點全市可種樹的區域，號召企業、個人打造大型綠帶；第三為保留城市的水資源，打造滯洪池、透水鋪面與城市藍帶，透過水分蒸散帶走城市熱能。

市府強調，這三招政策方向待擬定細部計畫來落實，將整合各局處打造宜居城市，也鼓勵企業、社團與民眾響應植樹、低碳等活動，逆轉熱島效應。

台中市打造低碳城市，擬定引風、增綠、留藍等3大政策方向，市府將管制河岸兩側，特定...
台中市打造低碳城市，擬定引風、增綠、留藍等3大政策方向，市府將管制河岸兩側，特定開發區得進行風廊模擬，保留城市水資源，來對抗熱島效應。記者洪敬浤／攝影
分享

台中市開發區胡志強

延伸閱讀

中部愛互聯 愛心志工耶誕節惜物傳情關懷慢飛天...

兩度限改中火仍燒生煤 盧秀燕廢止中火2張操作...

中火撤照？三度裁罰？盧秀燕明有中火重大宣示

良田淪陷成為光電田 黃偉哲：台灣人應思考要什...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

長照照顧者負重擔 機構邀上紓壓課還幫忙照顧失智家人

2019-12-26 17:03

彰化停車費有行動支付了 省時又有集點優惠

2019-12-26 15:32

紫南宮錢母大改版 「 鼠來寶」帶好運

2019-12-26 14:26

彰化美麗花海陸續登場囉！ 哪裡拍網美照看過來

2019-12-26 12:45

蔡其昌爭取300萬經費 改善大甲農路

2019-12-26 12:44

助弱勢圍爐 台中3校校長勉學生努力改變人生

2019-12-26 10:26

山友墜谷殷鑑 玉山群峰雪季不受理單攻

2019-12-25 23:39

福興溫泉區無櫻花？投縣府混林植櫻

2019-12-25 23:28

搶秋冬旅遊補助 中彰投好康加碼

2019-12-25 23:26

Outlet夯 麗寶2期迎賓 三井明年增建

2019-12-25 23:16

藍營競選看板豎立圖書館前惹議 南投縣選委會說話了

2019-12-25 17:29

影 ／新IG打卡熱點 小耶誕人一分局前賣萌合影

2019-12-25 14:15

影／麗寶Outlet Mall二期試營運 人潮湧入這區排隊最多

2019-12-25 12:13

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

基隆到內湖、松山國道客運增1條 明起試營運半價

2019-12-25 21:11

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 15:02

愛情摩天輪只2廠商提案？ 高市：那只是經廠商同意公布的

2019-12-26 00:09

日治時期高雄神社「社號碑」 消失8年重現已斷成兩截

2019-12-26 07:28

竹科人注意！竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調禁左轉時段

2019-12-26 12:49

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

基隆通勤福音 增1558B往內湖、松山尖峰10分鐘1班半價

2019-12-26 08:54

創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

2019-12-25 20:13

南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

日系美顏拔河女冠軍 因一顆柳丁奪全國餐飲優勝

2019-12-26 15:07

火箭「飛鼠一號」上架 晉陞：說明釋疑

2019-12-25 23:12

守護杭菊保障消費者！苗栗嚴查農藥殘留超標 不合格銷毀

2019-12-25 20:45

基隆跨年加開14線公車載返家 免費升旗專車陪看日出

2019-12-26 10:41

苗栗縣衛生所主任可領特別費 縣府修改衛生所組織規程

2019-12-25 23:18

影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到石虎還有獎勵金

2019-12-25 18:24

國小籃球校隊出賽鎖骨斷 校方讓小六生一人搭小黃返家

2019-12-25 23:57

影／25公尺南洋杉妝點 通霄打造全台最高實木耶誕樹

2019-12-25 17:28

北市環南市場大瘦身 柯文哲想減攤剩4分之1

2019-12-26 00:04

元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不必索票

2019-12-26 10:04

馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利

2019-12-25 20:00

搶秋冬旅遊補助 中彰投好康加碼

2019-12-25 23:26

北市燃氣熱水器更換補助 明年1月申請、每戶3000元

2019-12-26 14:49

黃國昌爆國宅舊管線塗漆假冒 北市府：違規若屬實可求償

2019-12-26 15:21

影／耶誕女郎夜光秀 東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線

2019-12-25 21:58

看義大跨年晚會煙火 汽機車入出園區有管制時間

2019-12-26 10:56

台南六甲落羽松祕境更美了 「浪漫曾文」輕旅行快報名

2019-12-26 14:40

嘉大師生開「末日超市」 提醒重視糧食危機

2019-12-26 08:54

桃園變電箱被貼滿違規廣告 警方調監視器緝凶開罰

2019-12-25 23:38

山坡地範圍涉違法開發 土石裸露空拍照一覽無遺

2019-12-25 22:21

彰化美麗花海陸續登場囉！ 哪裡拍網美照看過來

2019-12-26 12:45

素顏村姑變身氣質美女 台26線車城尖山段景觀大蛻變

2019-12-26 16:40

今天起台南長途客運換地方搭了 還有抽獎iPhone 11好康

2019-12-25 17:20

日治時期的飲宴場所湖畔料亭 28日開幕賦予原身分

2019-12-26 13:16

Outlet夯 麗寶2期迎賓 三井明年增建

2019-12-25 23:16

民雄鬧區施工 塞車不斷攤販抱怨

2019-12-26 13:20

金山魚路古道新風華 蹦火仔、小白鶴陶板等打卡新熱點

2019-12-26 09:57

3萬份罷韓提議書 送中選會

2019-12-25 23:59

五楊高架延伸頭份案 林佳龍：待政院核定

2019-12-25 23:15

藍營競選看板豎立圖書館前惹議 南投縣選委會說話了

2019-12-25 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top