彰化停車費有行動支付了 省時又有集點優惠

彰化縣政府辦理路邊停車收費即日起新增電信及行動支付App代扣繳停車費服務，彰化縣長王惠美說，縣府與4家電信業者8家行動支付業者合作，民眾只要透過行動支付APP完成車號綁定等相關設定，就能輕鬆繳費，讓民眾也能節省時間更方便，而縣府也能節省支出手續費、為縣庫增加收入。

縣府與中華、遠傳、亞太、台灣大哥大等4家電信業者，以及LINE Pay Money、歐付寶、beanfun!橘子支付、停車大聲公、Pi 拍錢包、OnePaid萬付通、momo購物網、遠傳friDay錢包等8家行動支付業者合作，建置多元付費管道，即日起正式上線啟用，業者還提供集點等優惠活動，相關下載及繳費流程可至彰化縣路邊停車資訊網https://chpark.chcg.gov.tw/查詢。

王惠美提醒民眾，到彰化停車可以用行動支付等多元支付解決停車繳費問題，更智慧、更方便，縣府不斷精進希望讓民眾生活更有感，包括停車場的興建、轉運站的設置，未來捷運的規劃等都如火如荼地在進行，希望未來打造彰化成為一個科技智慧的城市，就從交通開始做起。

以往民眾至超商繳停車費，每筆停車單縣府須支出約4.1到5.1元手續費給代收廠商，而使用電信、行動支付繳納停車費，縣府支出手續費每筆僅約2到3元手續費，與傳統繳費方式相比，效率高且行政成本低，便民又節省公帑。