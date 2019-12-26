彰化美麗花海陸續登場囉！ 哪裡拍網美照看過來

彰化縣美麗的花海陸續登場! 已有民眾搶拍網美照!彰化縣長王惠美今天為「春遊彰化賞花海」活動暖身宣傳，今年先登場的是秀水鄉有金陵花海祭、和美交流道旁有廣達14公頃的美麗波斯菊，緊接著埔鹽鄉、花壇鄉、彰化市都有花海賞花活動。

王惠美今天和秀水鄉長林英嘉、埔鹽鄉長許文萍、彰化市農會總幹事林毓源、秀水鄉農會總幹事吳明信、花壇鄉農會總幹事顧碧琪、線西鄉農會總幹事楊玲珠等人一起宣傳彰化花海活 動。

王惠美說，彰化是花卉之都，還有非常多的園藝，彰化縣通常會在一期稻作及二期稻作中間的休耕期種植景觀作物，今年彰化花海的面積共有約260公頃，這次5個鄉鎮市的大面積花海就有約120公頃，公所與社區還卯足全力，搭配在地特色餐及豐富活動。

而縣府在南彰化溪州公園舉辦的「花在彰化」也將從農曆大年初一到元月16日登場，將有夜間賞燈、主展館魚草共生以及水舞光影秀，配合擴大秋冬國民旅遊，自由行入住彰化的旅客還有機會獲得埔鹽順澤宮冠軍帽。

和美鎮公所今天也舉行「2020花漾和美鼠年好運迎新春活動」宣傳會，和美鎮長阮厚爵表示， 1月4日上午在和美竹園花海將熱鬧登場，今年還打造了兩組主題裝置藝術，滿足民眾當一日拍照網美，還有4座大型氣墊遊樂器材，讓小朋友們盡情遊玩，也結合在地農特產品推廣、捐發票做公益活動。

和美竹園花海4日當天拍照打卡，並完成任務，即可獲得精美禮品，憑當期統一發票2張可兌換農特產品嘗50元消費券1張，在現場農特產品攤位兌換美食，

還有小朋友最喜歡甜姊兒氣球秀、奇異果哥哥帶動跳及廟會女神曾甜演唱，民眾可安排花海親子遊。

今年舉辦花海活動鄉鎮：

●.和美鎮公所明年1月4日，在和美鎮線東路6段(和美交流道)有「2020花漾和美-鼠年好運迎新春」活動。

●秀水鄉公所12月29日至明年1月5日，在秀水鄉金陵村舉辦「秀水好Young~花現幸福-金陵花海祭」。

●埔鹽鄉公所明年1月12日在南新社區農民公園舉辦「埔鹽鄉南新農村花海藝術節」。

●花壇鄉公所明年1月18日在花壇鄉崙雅村舉辦「向陽花壇~花海抽抽樂」活動。