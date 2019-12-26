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助弱勢圍爐 台中3校校長勉學生努力改變人生

2019-12-26 10:26聯合報 記者黃寅／即時報導

「賴叔叔，你是我的真英雄！」台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人昨晚接受有「麥當勞叔叔」之稱的善心人士賴建川提早請吃年夜飯，春安國小的小朋友在校長黃志隆帶領下，向賴建川講出心裡的話，引起台下許多掌聲。

從事保險業有成的賴建川，13年前應朋友之邀請弱勢兒童吃麥當勞過兒童節，會場裡有個小朋友緊緊抱著他說：「謝謝賴叔叔，這是我第1次吃麥當勞！」這份感動讓他當場承諾願意每年都陪他們吃到長大。

又因為每年請小朋友們吃年夜飯的賴姓婦人因事業受挫，沒辦法再請小朋友們吃，賴建川獲悉，接下這個任務，今年連續第3年請小朋友和他們的家人提前吃年夜飯，今年請了33桌。

包括台中市警五分局長郭士傑、金穎生物科技董事紀宜仁、盤鈺建設總經理沈瑞興、律師常照倫、台中大光扶輪社、森鐵板燒郭寶田和丰丹嚴選本舖等都協辦這項餐會。台中市議會前副議長陳天汶也協請寶麗金餐飲集團市政店增補菜色和優惠。

另外，台中一中校長陳木柱、僑泰高中校長溫順德、春安國小校長黃志隆昨晚都出席餐會。陳木柱勉勵小朋友每個人都有成功的可能，而且成功前都透過一番努力。溫順德則引哲學家尼采所說：「受苦的人沒有悲觀的權力」勉勵學生遇到困難時不能悲觀。

黃志隆則說，春安國小有67%小朋友是弱勢，占昨晚用餐小朋友約3分之1，他欽佩賴建川行善持續不懈的精神，他是小朋友心目中的真英雄。

賴建川今年腎臟發現腫瘤，所幸手術後平安，他以「行善不能中斷」勉勵自己，每年請弱勢小朋友吃麥當勞和年夜飯不能中斷。他也勉勵小朋友們，即使在困難的環境裡，也要有自信而不要自卑；希望他們長大之後，也能幫助需要幫助的人。

台灣陽光婦女協會感謝支持餐會的熱心人士。記者黃寅／攝影
台灣陽光婦女協會感謝支持餐會的熱心人士。記者黃寅／攝影
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春安國小校長黃志隆（右）頒給台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓、賴建川（左二、三）感謝...
春安國小校長黃志隆（右）頒給台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓、賴建川（左二、三）感謝狀，感謝他們協助春安國小的弱勢小朋友。記者黃寅／攝影
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台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓、賴建川（左一、二）頒給僑泰高中校長溫順德（中）、律...
台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓、賴建川（左一、二）頒給僑泰高中校長溫順德（中）、律師常照倫（右二）等人感謝狀。記者黃寅／攝影
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台中一中校長陳木柱勉勵小朋友每個人都有成功的可能，而且成功前都透過一番努力。記者...
台中一中校長陳木柱勉勵小朋友每個人都有成功的可能，而且成功前都透過一番努力。記者黃寅／攝影
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台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓（左）頒給賴建川感謝狀。記者黃寅／攝影
台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓（左）頒給賴建川感謝狀。記者黃寅／攝影
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