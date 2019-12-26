孕婦臨盆腹劇痛求助 警車開道護送到醫院

一名孕婦欲臨盆，在車上腹劇痛，丈夫向警方求助，台中市清水警分局員警立刻開警車護送到醫院，母子均平安。

台中市沙鹿區31歲陳姓男子日前晚上10點多，急急忙忙跑進中市清水警分局明秀派出所，聲音急促大聲的向所內員警表示「警察先生!不好意思，我太太快生了，可不可以幫幫我送她去醫院?」。

警員劉佳竺、楊廷偉聽到後，立刻開警車協助開道，一路鳴警笛，緊急將孕婦送往梧棲童綜合醫院，順利產下一名寶寶，母子均平安，該民眾也頻頻向員警道謝，能迎接新生命到來，員警表示「真開心」。

經了解，孕婦原本預計隔天到梧棲童醫院準備剖腹生產，不料，前一天突然腹部劇痛，丈夫開車自行載孕婦準備到醫院，但路上來往車輛多，車上孕婦又說「肚子真的很痛，快生了」，情急之下，才開車到派出所向警方求助。

陳姓男子表示，當時情況非常緊急，不得已才向警方求助，員警出發前也一再提醒車輛跟緊並注意行車安全，幸好有警方即時大力相助，即短時間抵達醫院，太太也順利產下一名健康寶寶，對於警方的幫忙真的非常感動。

劉姓警員表示，能順利安全送護孕婦就醫且順利產下寶寶，能感受到民眾一家人迎接新生命到來的喜悅，自己也很開心。