親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

怪怪的！柯文哲專案報告「卡神」拿北市標案 綠議員全部缺席

內衣也被監控！日本恐怖黑校規 16萬學生拒上學

孕婦臨盆腹劇痛求助 警車開道護送到醫院

2019-12-26 09:24聯合報 記者游振昇／台中即時報導

一名孕婦欲臨盆，在車上腹劇痛，丈夫向警方求助，台中市清水警分局員警立刻開警車護送到醫院，母子均平安。

台中市沙鹿區31歲陳姓男子日前晚上10點多，急急忙忙跑進中市清水警分局明秀派出所，聲音急促大聲的向所內員警表示「警察先生!不好意思，我太太快生了，可不可以幫幫我送她去醫院?」。

警員劉佳竺、楊廷偉聽到後，立刻開警車協助開道，一路鳴警笛，緊急將孕婦送往梧棲童綜合醫院，順利產下一名寶寶，母子均平安，該民眾也頻頻向員警道謝，能迎接新生命到來，員警表示「真開心」。

經了解，孕婦原本預計隔天到梧棲童醫院準備剖腹生產，不料，前一天突然腹部劇痛，丈夫開車自行載孕婦準備到醫院，但路上來往車輛多，車上孕婦又說「肚子真的很痛，快生了」，情急之下，才開車到派出所向警方求助。

陳姓男子表示，當時情況非常緊急，不得已才向警方求助，員警出發前也一再提醒車輛跟緊並注意行車安全，幸好有警方即時大力相助，即短時間抵達醫院，太太也順利產下一名健康寶寶，對於警方的幫忙真的非常感動。

劉姓警員表示，能順利安全送護孕婦就醫且順利產下寶寶，能感受到民眾一家人迎接新生命到來的喜悅，自己也很開心。

清水警分局明秀派出所所長張鎧倫表示，本於為民服務的精神，在緊急情況下警車可以協助開道護送，在高速的駕駛下，民眾仍隨時注意行車安全，警方沒有救護設備，因此呼籲民眾如遇緊急救護情形應請求119救護人員及救護車前來，才能得到更妥善的照護。

台中市清水警方警車護送臨盆劇痛的孕婦到醫院。圖/警方提供
台中市清水警方警車護送臨盆劇痛的孕婦到醫院。圖/警方提供
分享

延伸閱讀

影／8公分巨蟑「臨盆難產」獸醫搶救保母子均安

半夜抽筋快速自救！一招讓妳孕期睡好睡滿

妳是哪一種體質？孕婦常見4大體質中醫調養妙方

空汙致命？嬰兒、孕婦死亡率創新高

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

山友墜谷殷鑑 玉山群峰雪季不受理單攻

2019-12-25 23:39

福興溫泉區無櫻花？投縣府混林植櫻

2019-12-25 23:28

搶秋冬旅遊補助 中彰投好康加碼

2019-12-25 23:26

Outlet夯 麗寶2期迎賓 三井明年增建

2019-12-25 23:16

藍營競選看板豎立圖書館前惹議 南投縣選委會說話了

2019-12-25 17:29

影 ／新IG打卡熱點 小耶誕人一分局前賣萌合影

2019-12-25 14:15

影／麗寶Outlet Mall二期試營運 人潮湧入這區排隊最多

2019-12-25 12:13

豐原人注意！ 國豐路三段明起封閉三天

2019-12-25 10:46

台中這分局掛巨幅海報宣傳燈會 昨晚點燈成地方焦點

2019-12-25 10:07

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

基隆到內湖、松山國道客運增1條 明起試營運半價

2019-12-25 21:11

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 15:02

不用再擠5米路 新竹市茄苳向東道路通車

2019-12-25 13:30

新竹北埔老街設遊客中心 首座公有停車場啟用

2019-12-25 12:37

愛情摩天輪只2廠商提案？ 高市：那只是經廠商同意公布的

2019-12-26 00:09

影／麗寶Outlet Mall二期試營運 人潮湧入這區排隊最多

2019-12-25 12:13

影／清寧橋連接頭份、竹南交通動脈 30日開放機車試行

2019-12-25 12:03

搶修難度高！陽明山巴拉卡公路崩塌 恐至明年1月底搶通

2019-12-25 12:53

造福鄉里！故范揚東的家屬 捐贈竹縣首台3百萬救護車

2019-12-25 15:33

桃市將在這18處新建公共化幼兒園 113年前陸續招生

2019-12-25 16:53

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

日治時期高雄神社「社號碑」 消失8年重現已斷成兩截

2019-12-26 07:28

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

捐百萬買消防衣褲 館長還90度鞠躬致謝

2019-12-25 14:42

創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

2019-12-25 20:13

南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25

林智堅瘋一款手機APP 不能一天沒有它

2019-12-25 15:57

基隆通勤福音 增1558B往內湖、松山尖峰10分鐘1班半價

2019-12-26 08:54

影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到石虎還有獎勵金

2019-12-25 18:24

苗栗縣衛生所主任可領特別費 縣府修改衛生所組織規程

2019-12-25 23:18

誇張！省道變電箱被貼滿違規廣告 要靠高壓水柱沖下來

2019-12-25 15:13

霧台公路冬季限定版 艷麗耶誕紅路邊齊怒放

2019-12-25 15:06

國小籃球校隊出賽鎖骨斷 校方讓小六生一人搭小黃返家

2019-12-25 23:57

要搶要快！ 周末到萬里可買到限量400份感蟹福袋

2019-12-25 12:19

守護杭菊保障消費者！苗栗嚴查農藥殘留超標 不合格銷毀

2019-12-25 20:45

影／25公尺南洋杉妝點 通霄打造全台最高實木耶誕樹

2019-12-25 17:28

馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利

2019-12-25 20:00

火箭「飛鼠一號」上架 晉陞：說明釋疑

2019-12-25 23:12

高雄夢時代跨年晚會搭舞台 今天開始交通管制

2019-12-25 11:55

北市環南市場大瘦身 柯文哲想減攤剩4分之1

2019-12-26 00:04

影／耶誕女郎夜光秀 東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線

2019-12-25 21:58

馬祖家扶新建兒少館 服務馬祖孩子

2019-12-25 11:32

山坡地範圍涉違法開發 土石裸露空拍照一覽無遺

2019-12-25 22:21

警分局長扮耶誕老公公 擦拭街角「反射鏡」保平安

2019-12-25 16:13

今天起台南長途客運換地方搭了 還有抽獎iPhone 11好康

2019-12-25 17:20

2020夢時代、義大世界跨年 交通管制及疏運措施出爐

2019-12-25 11:55

呼籲民眾愛國　竹市藍營議員推國旗帽

2019-12-25 11:57

藍營競選看板豎立圖書館前惹議 南投縣選委會說話了

2019-12-25 17:29

張嘉郡布條遭割藍營斥兩套標準 綠營鄉長：依法全處理無偏頗

2019-12-25 15:51

高雄市前金區變電箱短路 爆炸聲後鄰近大樓停電

2019-12-25 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top