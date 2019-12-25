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中部愛互聯 愛心志工耶誕節惜物傳情關懷慢飛天使

2019-12-25 21:55聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

今天是耶誕節，中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會、台積電慈善基金會愛心志工今天群聚台中市立達啟能訓練中心，舉辦「中部愛互聯」低碳綠活惜物傳情活動，陪伴立達啟能訓練中心內百名慢飛天使一起烹飪台積電慈善基金會惜食專案募集來的食品廠格外品、中國附醫城食森林教育示範場域收成的蔬果，傳達珍惜食物的理念，也陪伴院生度過溫馨的耶誕節。

天主教會台中教區附設身心障礙服務機構董事長蘇耀文主教說，立達啟能訓練中心共有百名慢飛天使院生，非常感謝中部愛互聯募集與提供的食材、捐贈的物資禮品，讓院生能動手玩創意，又能享受到美味佳餚，度過完美的耶誕節。

台積電慈善基金會董事長張淑芬推動惜食專案，邀請食品企業加入慈善的行列，將安全無虞、未符合商品化規格的格外品送到需要的地方。桂冠食品從今年5月加入台積電慈善基金會的惜食專案，將肉包、餛飩及鴨胸肉等格外品供應給立達，讓每年必須支應120萬元院生伙食費的立達稍減壓力，立達啟能中心頂樓小花園在中國附醫企業志工的協助變身為慢兔兔健康菜圃，建立惜食不浪費的環保循環。

中國附醫院長周德陽說，中國附醫秉持著蔡長海董事長「關懷利他」的初心，持續對弱勢族群付出關懷。副院長楊麗慧說，醫院身負守護民眾健康的重責大任，從醫療服務、社區營造、健康生活、低碳飲食，全方位展開低碳生活運動，今年榮獲行政院環保署「第1屆國家企業環保獎銀級獎」殊榮的肯定，未來期盼號召擴大影響。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，基金會與中國附醫企業志工響應台積電慈善基金會董事長張淑芬理念，加入中部愛互聯行列，致力於弱勢關懷，號召中部愛互聯的夥伴們及食品商守護弱勢，投入惜食分享，將愛延續幫助弱勢得到照顧。

中國附醫、林增連基金會、台積電基金會愛心志工今天陪伴立達啟能訓練中心百名慢飛天使...
中國附醫、林增連基金會、台積電基金會愛心志工今天陪伴立達啟能訓練中心百名慢飛天使烹飪募集來的食品廠格外品等，也陪伴慢飛天使度過溫馨的耶誕節。記者趙容萱／攝影
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中國附醫企業志工隊協助將立達啟能中心頂樓小花園變身為慢兔兔健康菜圃，建立惜食不浪...
中國附醫企業志工隊協助將立達啟能中心頂樓小花園變身為慢兔兔健康菜圃，建立惜食不浪費的環保循環。記者趙容萱／攝影
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台積電耶誕節社區營造

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