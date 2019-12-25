曾被酸「讓白海豚擱淺」 吳敦義今與柯文哲同桌誇政績

今年是直轄市台北市議會成立50周年，以及第十三屆議員就職周年慶，今晚舉行餐敘，邀請歷屆議員回娘家，台北市長柯文哲受邀參加。記者楊正海／攝影 分享 facebook 今年是直轄市台北市議會成立50周年，以及第十三屆議員就職周年慶，今晚舉行餐敘，邀請歷屆議員回娘家。除了台北市長柯文哲受邀參加，國民黨主席吳敦義曾在台北市當過2屆市議員，今晚也受邀到場，兩人同桌短暫交談，吳敦義向柯文哲說自己25歲就當市議員，當南投縣長時，連任時因為政績好，一人競選，得票率96.13%。

今晚的餐會席開20多桌，議長陳錦祥安排柯文哲與吳敦義都坐在主桌，柯文哲準時到場，吳敦義晚了約半個鐘頭，吳敦義抵達時，主動向前與柯文哲握手，兩位黨主席同桌約10分鐘，相互握手、問候，短暫談話1分多鐘。

之前吳敦義因黨內不分區立委提名名單，引起熱議，有民進黨立委參選人喊出下架國民黨不分區名單的吳斯懷，成了選戰議題之一。當時柯文哲接受媒體訪問時，還說這個口號不切實際，打選戰應要合理，譬如說讓白海豚落選、讓白海豚擱淺，這個目標比較容易達到。

日前吳敦義助選時嗆蔡英文「這個衰尾查某，這麼衰的人做總統，一定要讓她下台」，對此，柯文哲被媒體問到此事時也是笑吳敦義，接著還爆料其實吳敦義私底下講話更誇張，他也說選鄉長里長這種講話模式可以加分，但選總統大概不行，還奉勸吳敦義「相罵沒好話」。

吳敦義晚上見到柯文哲，主動問候，對柯文哲說柯也是主席，柯說，沒有啦，「我是主席但沒在管啦，別亂啦」，吳敦義自我介紹說他是老台北，第二、三屆議員，民國62年和66年，25歲就當議員。柯文哲笑說「那時候我念國中」。

吳敦義接著又說自己的經歷，他說，做了2屆議員後，69年奉令回南投選縣長，70年當選，做兩屆，只選一次，第二次是一人競選，就很單純，因為政績好，一人競選，得票率96.13%，後來到台北市當了5個月的市黨部主委，就當高雄當市長，「所以我是老台北」，柯文哲頻頻說「好、好」

吳敦義與柯文哲短暫交談後，因座位沒有相鄰，之後沒再交談，柯文哲提前離席，不久吳敦義逐桌敬酒，敬酒時吳 除了再提自己25歲當議員，還爆料是因自己讀台大二年級就被蔣經國「欽點」，原因是他當時是學校報紙的總編輯。