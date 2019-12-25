台中海灣繪本館耶誕樹打卡亮點 蔡其昌扮耶誕老人點燈

台中市清水區海灣繪本館平安夜舉行幸福點燈儀式，由創辦人立法院副院長蔡其昌與聯燈企業有限公司董事長蔡進發共同點燈，一路點亮到元宵，將成為清水眷村內一打卡亮點。

這棵耶誕樹由台灣設計師親自操刀，直徑10公尺，高度2.5樓高，以環保材質打造樹體，由清水在地的耶誕樹業者聯燈企業有限公司與海灣繪本館攜手合作舉辦幸福點燈活動。點燈儀式中更邀請到「保生路二號」樂團演奏、「自然花開生活案內所」與「微甜森林」準備幸福餐點，讓現場參與民眾直呼這是在清水最溫馨的平安夜。