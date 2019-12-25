藍營競選看板豎立圖書館前惹議 南投縣選委會說話了

選戰進入白熱化，國民黨在南投縣仁愛鄉霧社地區設置總統、立委候選人看板，但看板緊鄰鄉立圖書館，被質疑占用公有地，違反行政中立及違規設置競選廣告物；南投縣選委會表示，若違規可規定逕行拆除或告發，但違規與否須現勘認定。

仁愛鄉公所指出，當地鄉立圖書館雖位在公所土地上，但所使用建築所有權屬於國民黨，因此該建築1樓，目前由該黨黨部使用，做為民眾服務站；而2樓圖書館及其他空間則是由公所借用，產權有些複雜，但經兩相抵銷均未對方收租。

但隨大選逼近，國民黨在其服務站前設置總統、立委候選人的大型競選看板，但也幾乎完全遮住圖書館，因此遭民眾質疑占用公有土地設置，公所有違反行政中立之嫌，也不符「各級機關出入口30公尺內不得設置競選廣告物」等相關規定。

對此，仁愛鄉長吳文忠說，針對該建物用地及使用權，經不當黨產處理委員會要求、公所與國民黨協議，建物將無條件捐贈公所，但產權移轉程序尚未完成，但為免爭議，日前已發文給國民黨南投縣黨部建議遷移競選看板。

但該黨部主委楊麗川認為，該建物產權仍屬國民黨，且1樓為分部，而「南投縣競選廣告物使用管理規則」有規定，候選人所屬政黨黨部或分部周圍30公尺內，不受機關出入口30公尺內不得設置競選廣告物限制，並未違法因此不會拆遷。

南投縣選委會也證實，南投縣競選廣告物使用管理規則第6條第2項雖規定「警察、消防單位周圍及各政府機關出入口30公尺內不得設置競選廣告物」，但第7條也載明「政黨及任何人在推薦候選人政黨各鄉（鎮、市）黨部及分部所在地周圍30公尺內，不受第6條第2項規定限制。但不得妨礙公共安全或交通秩序。」