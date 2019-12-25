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員林市長游振雄上任周年 公所辦「成果展」歡迎民眾去投票

2019-12-25 16:57聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

員林市長游振雄上任一周年，新住民文彩燕親自做了大型立體藝術果中花蛋糕作為獻禮。圖...
員林市長游振雄上任一周年，新住民文彩燕親自做了大型立體藝術果中花蛋糕作為獻禮。圖／員林市公所提供
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員林升市已經4年，今天員林市長游振雄舉辦上任一周年慶祝活動，市公所以「成果展」的形式，各課室擺起攤位，用盡巧思把這一年來努力的成果展現出來，並對著今天來參加慶祝典禮的民眾努力拉票，希望成為「民眾最有感的課室」。游振雄熱情邀請民眾在1月3日之前都能到公所三樓參觀成果展，選出自己最喜歡的課室，給予該課識鼓勵，也讓公所更了解民意。

游振雄上任滿一周年，今天舉辦周年慶，市政顧問團、市民代表、里長、社區等地方人士都到場參與，今年剛獲得韓國國際技能人料理競賽3D果雕冠軍的新住民文彩燕，更親自做了長56公分、寬44公分、高5公分的立體藝術果中花蛋糕，立體的雕花在透明的蛋糕內，相當特別。

游振雄說，「幸福員林，美麗城市」是他競選時的口號，也是對員林市民的承諾，終於在上任一年後，己決了林厝派出所對面的「釘子戶」，公19晴雨球場完工也即將啟用，員林醫院也將改建成全台首棟綜合社福大樓。

而最讓市民頭痛的淹水問題，公所表示將積極建置雨水下水道，也規畫將龍燈公園打造成滯洪池，並加強降雨及汛期前戲的側溝清疏作業，有市民說，雖然有時突然強降雨時還是會積水，但是很快就退去，感覺得出治水成果。游振雄也表示，目前已經爭取到中央衛生福利部前瞻計畫補助，在三和里興建日間照顧中心暨活動中心，未來將會提供長照服務。

游振雄今天上台致詞時開玩笑表示，他以往體重從未低於9字頭，但當上市長這一年因為忙於市政，居然瘦身有成，前不久站上體重計，居然看到8字頭，「我終於可以買市面上的西裝穿不必訂做了！」

員林幼兒園攤位變身便利商店，裡面的商品都是幼兒的美術作品，琳琅滿目相當逼真。記者...
員林幼兒園攤位變身便利商店，裡面的商品都是幼兒的美術作品，琳琅滿目相當逼真。記者凌筠婷／攝影
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員林市長游振雄上任一周年，員林市公所辦起「周年成果展」，展示各課室一年來努力成果...
員林市長游振雄上任一周年，員林市公所辦起「周年成果展」，展示各課室一年來努力成果，歡迎民眾參與票選。記者凌筠婷／攝影
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周年慶頭痛

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