員林市長游振雄上任周年 公所辦「成果展」歡迎民眾去投票

員林市長游振雄上任一周年，新住民文彩燕親自做了大型立體藝術果中花蛋糕作為獻禮。圖／員林市公所提供 分享 facebook 員林升市已經4年，今天員林市長游振雄舉辦上任一周年慶祝活動，市公所以「成果展」的形式，各課室擺起攤位，用盡巧思把這一年來努力的成果展現出來，並對著今天來參加慶祝典禮的民眾努力拉票，希望成為「民眾最有感的課室」。游振雄熱情邀請民眾在1月3日之前都能到公所三樓參觀成果展，選出自己最喜歡的課室，給予該課識鼓勵，也讓公所更了解民意。

游振雄上任滿一周年，今天舉辦周年慶，市政顧問團、市民代表、里長、社區等地方人士都到場參與，今年剛獲得韓國國際技能人料理競賽3D果雕冠軍的新住民文彩燕，更親自做了長56公分、寬44公分、高5公分的立體藝術果中花蛋糕，立體的雕花在透明的蛋糕內，相當特別。

游振雄說，「幸福員林，美麗城市」是他競選時的口號，也是對員林市民的承諾，終於在上任一年後，己決了林厝派出所對面的「釘子戶」，公19晴雨球場完工也即將啟用，員林醫院也將改建成全台首棟綜合社福大樓。

而最讓市民頭痛的淹水問題，公所表示將積極建置雨水下水道，也規畫將龍燈公園打造成滯洪池，並加強降雨及汛期前戲的側溝清疏作業，有市民說，雖然有時突然強降雨時還是會積水，但是很快就退去，感覺得出治水成果。游振雄也表示，目前已經爭取到中央衛生福利部前瞻計畫補助，在三和里興建日間照顧中心暨活動中心，未來將會提供長照服務。