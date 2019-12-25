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逛竹山燈會跟著手機走 積點換竹提燈紫南宮錢母

2019-12-25 14:30中央社 南投縣25日電

南投縣竹山鎮公所31日舉辦跨年晚會燈會點燈後，民眾明年1月1日起即可下載「竹山鎮公所」手機程式來逛燈區，掃描作品就可累積點數兌換限量的紫南宮錢母、竹提燈等紀念品。

竹山鎮公所主辦「竹山巧巧鼠竹藝燈會」31日晚間開幕，鎮公所順利完成試燈，竹山鎮長陳東睦今天說，為籌備燈會可說全鎮總動員，社區、學校、老人會投入花燈彩繪行列，也有宗教團體協助規劃燈區，鎮內竹藝家更是全力製燈，就是要讓竹山的第一次打響名聲。

陳東睦表示，作品共59件，包括主燈區、台大燈區、宗廟燈區、客運燈區、工藝家菸葉館燈區等，並營造花海打卡熱點等，每件作品都有專屬QR Code及作品介紹，民眾從明年1月1日起就可開始蒐集燈區點數，兌換紫南宮錢母、竹風車、竹提燈、鍋墊等限量紀念品。

陳東睦說，除最受歡迎的錢母，今年燈會杯墊也非常有看頭，共研發8款，每一個都是獨立圖案，組合起來又是另一種祝福，絕對值得收藏，只要逛燈區累積30點就可換杯墊、環保袋，40點可換鍋墊、竹風車，50點就有機會換錢母、竹提燈，或是用10點換摸彩券，明年2月9號閉幕當天有機會抽限量版錢母套幣。

鎮公所表示，民眾須先下載「竹山鎮公所」手機應用程式，接著註冊帳號，即可利用「一機在手」逛燈區，並掃描燈座導覽牌旁邊的QR Code來積點，再到服務台兌換紀念品，陳東睦說，這麼多好禮就是希望遊客把竹山第一次最美印象留在回憶並滿載而歸。

燈會紫南宮跨年晚會

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