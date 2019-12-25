影／麗寶Outlet Mall二期試營運 人潮湧入這區排隊最多

麗寶Outlet Mall二期今天開始試營運，大批人潮湧入，在台灣獨家星巴克麗寶鐘樓門市前排隊人潮最多，有全台首賣麗寶鐘樓馬克杯，打卡優惠等措施；12月25日至27日首3天，開店排隊前200名消費者還能以100元購買摩天輪搭乘5折券並加贈秀泰電影票，可觀賞現正熱映的強檔大片如:星際大戰STAR WARS:天行者的崛起、葉問4:完結篇等；有人帶家人今天逛Outlet，驚訝說：「這麼多人不用上班啊」。

今天的試營運首日上午11點開幕，外國舞者跳耶誕舞抄熱氣氛，星巴克鐘樓門市前排滿人潮； 首次進駐中部Outlet的秀泰影城，全區設有10個影廳，每廳裝置頂級放映設備及秀泰影城獨家舒適商務艙雙扶手座椅，並且設有貼心免治馬桶，提供顧客舒適完善的觀影空間。

3F的湯姆熊歡樂世界打造超過500坪中部最大主題旗艦店，搭乘專屬Mini Train小火車更能輕鬆暢遊麗寶Outlet Mall全區；Wooderful Life木育森林規畫全台最大體驗區，7大主題，超過50種木製設施，即日起至1月1日前每活動場次前10名還能免費入場暢遊。

麗寶Outlet Mall除ㄧ期原有Nike、adidas、Under Armour、SKECHERS、ABC Mart眾多運動休閒品牌外，此次更加入Nike Swim、Puma KIDS、K-SWISS、BROOKS等運動品牌進駐Outlut開設中部首店，義大利知名男女時裝精品Roberto Cavalli、just Cavalli、Cavalli Class；日本人氣時尚輕奢精品Samantha Vega、法國高級內衣品牌Chantelle也紛紛插旗全台最大綜合渡假區購物中心。