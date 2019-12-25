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豐原人注意！ 國豐路三段明起封閉三天

2019-12-25 10:46聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市豐原區往返國道四號的要道國豐路三段，明起三天於早上9點到下午4點，單向封閉國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線間)，進行主線豐原高架橋相關作業，呼籲用路人及早改道通行。

交通部高速公路局第二新建工程指出，12月26、27、31日三天，上午9點至下午4點，利用周間平日離峰時段，將單向封閉國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線之間），進行主線豐原高架橋臨路側場鑄箱型梁混凝土澆置及鋼構吊裝作業。

一、 交通維持管制時段及路段如下：

(一) 預計自108年12月26日~12月27日及12月31日（9時~16時）封閉國豐路三段西行道路（豐勢路至台鐵新山線之間）封閉期間將進行主線豐原高架橋臨路側場鑄箱型梁混凝土澆置鋼構吊裝作業。

(二) 建議替代道路如下：

1. 替代道路（東勢往國1）：豐勢路2段→豐原大道6段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

二、 提醒事項：

(一) 因應國豐路三段西行道路施工封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

(二) 請用路人行駛施工路段時，務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。

(三) 用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打1999（臺中市民一碼通）或04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https://www.freeway.gov.tw/SEO/）查詢道路封閉資訊。

台中市警察局豐原分局分局長黃永志表示，國道4號國豐路段工程，施工期間請用路人配合路口員警及義交指揮改以替代道路行駛，封閉期間將增派警力加強交通疏導，請民眾行經施工路段減速慢行，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛，確保行車安全順暢。

明起三天於早上9點到下午4點，單向封閉台中市豐原區國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線...
明起三天於早上9點到下午4點，單向封閉台中市豐原區國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線間)，進行主線豐原高架橋相關作業，呼籲用路人及早改道通行。圖／台中市警察局豐原分局提供
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明起三天於早上9點到下午4點，單向封閉台中市豐原區國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線...
明起三天於早上9點到下午4點，單向封閉台中市豐原區國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線間)，進行主線豐原高架橋相關作業，呼籲用路人及早改道通行。圖／台中市警察局豐原分局提供
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明起三天於早上9點到下午4點，單向封閉台中市豐原區國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線間)，進行主線豐原高架橋相關作業，呼籲用路人及早改道通行。圖／台中市警察局豐原分局提供
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明起三天於早上9點到下午4點，單向封閉台中市豐原區國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線間)，進行主線豐原高架橋相關作業，呼籲用路人及早改道通行。圖／台中市警察局豐原分局提供
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明起三天於早上9點到下午4點，單向封閉台中市豐原區國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線間)，進行主線豐原高架橋相關作業，呼籲用路人及早改道通行。圖／台中市警察局豐原分局提供
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明起三天於早上9點到下午4點，單向封閉台中市豐原區國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線間)，進行主線豐原高架橋相關作業，呼籲用路人及早改道通行。圖／台中市警察局豐原分局提供
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替代道路台鐵

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