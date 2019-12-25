台中這分局掛巨幅海報宣傳燈會 昨晚點燈成地方焦點

因應2020台灣燈會在台中登場，台中市第三警分局長陳武康與轄區熱心公益團體，聯合製作大型布幕海報，懸掛在第三警分局外牆，輔以彩色燈飾在昨晚點燈，因第三警分局位於十字路口，夜間點燈搭配巨型海報十分亮眼。分局長陳武康說，燈會展期橫跨耶誕節、新年至明年元宵節，希望吸引更多民眾朋友前往觀賞，要到台中賞燈的國人不妨安排一趟輕旅行「賞花燈、吃美食」。

台中市第三警分局表示，2020台灣燈會即將到來，並以「璀璨台中」為主軸，主展區將在明年年2月8日至23日在后里森林園區及馬場園區展出，展期共16天，規畫12個燈區，分為森林秘境及藝想世界，展現「生態永續、藝術美學及科技智慧、傳統創新」，延續花博精神，再造燈藝經典，活動精彩可期。

第三警分局表示，副展區已在今年12月21日至明年2月23日在文心森林公園展出，展期共65天，規畫3個燈區，主題「童趣樂園」，以大型花燈、互動裝置、場景營造、多元展演為主，圍繞「孩童」、「歡樂」兩大核心，打造市中心的兒童樂園，呈現「親子歡樂、活力宜居」的城市意涵，讓大家領略台中之美。