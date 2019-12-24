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台鐵西部海線雙軌 剩談文-追分40公里未做

2019-12-24 23:21聯合報 記者趙容萱／台中報導

交通部長林佳龍（前排右二）昨天視察台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程。 記者趙容萱...
交通部長林佳龍（前排右二）昨天視察台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程。 記者趙容萱／攝影
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台中市山海線交接的台鐵成功追分段鐵路雙軌興建工程年底完工，明年元月3日通車，交通部長林佳龍昨天視察。林佳龍說，通車後烏日高鐵站將成中部轉運中心，目前全台灣單軌鐵道東部剩花東和南迴線，但台中市海線40公里是單軌，沒有辦法南北對開，南迴鐵路未來也有雙軌，不能漏掉從苗栗縣談文到台中市追分的海線40公里。

台中市政府在前市長胡志強執政時的2012年，就爭取「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」可行性評估，海線立委顏寬恒在2014年還召開鐵路海線雙線化協調會，邀地方民代、里長、台鐵及台中市政府捷運局協商。

台中市鐵路山線高架部分早在2016年完工，海線雙軌化從竹南到烏日海線，全長92公里，部分是雙軌、部分是單軌，在成追線雙軌化後，還有苗栗談文到大山、白沙屯到新埔、通霄到苑裡、苗栗日南到台中大甲及清水到追分，共40公里是單軌。這一段西部海線雙軌化，工程預算約250億元。

台鐵表示，台鐵成功站到追分站雙軌化新建工程，全長2.2公里，由原本的單軌擴充為雙軌，2017年動工，今年底完工，預計明年1月3日通車，屆時可提供台中海線居民通勤及轉乘台中高鐵的運能，從原本每天22列次提升到每天26列次。等全部海線雙軌化完工後，運能更將提升至每天48列次。

台中市台鐵高鐵

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