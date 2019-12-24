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全國高中職奇幻文學獎今頒獎 高三生仍熱血創作

2019-12-24 21:51聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化高中圖書館主辦的「全國高中職奇幻文學獎」今天在彰中圖書館頒獎，這是一個需以台灣歷史人物、神話傳說為主題的高中生奇幻小說競賽，得獎學生林宜臻說，很感謝一路陪伴的師長與寬容的家人，對她這個即將面臨學測的高三生，仍願意放手讓她完成她喜歡的寫作。

「全國高中職奇幻文學獎」是由宏碁集團創辦人施振榮全額補助，連續擔任十一屆評審主席的清華大學台灣文學所教授陳萬益除了肯定企業贊助舉辦文學獎，也鼓勵獲獎學生，以閱讀與書寫當作一生的習慣。

今年首獎從缺，二獎林宜臻以台灣美濃作家鍾理和作為奇幻書寫的對象，將倒在血泊裡的50年代台灣作家的一生，以細膩的文字，充滿想像力的故事，獲得評審委員的高度肯定。

三獎的洪嫚均以日治時期的音樂家美術家作為奇幻內容，她說自己是學測倒數五十天的戰士，會不停的寫作是希望台灣那一段歷史不會成為空白。

彰中圖書館主任呂興忠表示，此次其他得獎學生有跟爸爸一起構思小說情節的，也有從網路搜尋台灣歷史的，創作至少都一萬字篇幅，總獎金30萬元，挑戰高中學生對台灣歷史資料的收集與文字的想像創造能力，獲獎作品除了出版紙本作品集，還有電子書發行世界65國。

彰化高中圖書館主辦的「全國高中職奇幻文學獎」今天在彰中圖書館頒獎，會後還舉辦...
彰化高中圖書館主辦的「全國高中職奇幻文學獎」今天在彰中圖書館頒獎，會後還舉辦簽書會，彰中學生拿這本得獎作品集，還排隊讓得獎作者簽名。圖／彰化高中提供
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彰化高中圖書館主辦的「全國高中職奇幻文學獎」今天在彰中圖書館頒獎，獲獎同學與校長...
彰化高中圖書館主辦的「全國高中職奇幻文學獎」今天在彰中圖書館頒獎，獲獎同學與校長王延煌合影，照片由左至右為曙光女中劉伊方、文華高中林宜臻、王延煌、中興高中洪嫚均、彰化高中洪翊軒、中崙高中黃椲庭。圖／彰化高中提供
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