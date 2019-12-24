香港遊輪團將鹿港列入遊程 品嘗鹿港小吃宴

香港遊客首度有遊輪團將彰化鹿港列入遊程中，今天並參觀台灣玻璃館等7家觀光工廠，及品嘗鹿港在地小吃宴，觀光勝地鹿港對於大陸和港客都有吸引力，彰化縣長王惠美說，未來也會再到新加坡、馬來西亞、日本等地行銷彰化旅遊，將更多國際觀光客帶進彰化。

香港歌詩達郵輪新浪漫號從香港出發先到基隆，並安排到台中及高雄等地旅遊，今天近千名港客也在21輛巴士接駁下，到鹿港小鎮一日遊，並參觀台灣玻璃館、

鹿港老街、緞帶王觀光工廠、白蘭氏健康博物館、卷木森活館、台灣優格餅乾學院、廣源良、魔菇部落休閒農場等觀光工廠。

王惠美和、鹿港鎮長許志宏、台灣玻璃博物館董事長林肇睢、彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長、廣源良董事長施仲廣等人也和港客一起共進午餐，大力行銷鹿港特色小吃宴。

王惠美說，這是第一次有郵輪團到鹿港旅遊，希望讓香港遊客們能深入了解鹿港風俗民情，彰化有世界唯一的玻璃媽祖廟，亞洲唯二的扇形車庫，全台唯一的海牛採蚵，都值得細細體驗。