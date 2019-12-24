平安夜建商感恩音樂會圓夢醫院 為弱勢送上耶誕禮物

今晚是耶誕平安夜，號稱最難蓋建築台中國家歌劇院幕後英雄─國內麗明營造董事長吳春山今晚一償宿願，在國家歌劇院辦感恩音樂會；台中榮總與惠康基金會扮起耶誕老公公，為弱勢家庭送上耶誕禮物；聯聚建設服務中心及建築群耶誕裝飾紛紛登場，服務中心化身耶誕歡樂花園，為聯聚保和、泰和大廈住戶舉辦耶誕晚會，席開十數桌，管委會精心安排了美味佳餚與精采表演，氣氛熱絡。

由日本建築師伊東豊雄設計的「世界第九大地標建築」，仿天然洞穴，以無樑柱的曲牆建築工法，號稱最難蓋建築，幕後英雄是國內的麗明營造董事長吳春山。吳春山在103年外部鷹架卸除後，許下心願「歌劇院落成後，我們要在裡面辦音樂會！」今晚平安夜舉辦麗明營造25周年慶圓夢，吳春山登台獻唱2首歌曲。

臺中榮民總醫院與惠康基金會從105年起，透過與石岡區家庭福利服務中心的合作，募集購置弱勢家庭所需物資，迄今已幫助近百戶偏鄉的家庭圓夢，今年與台中市政府社會局合作推動「為你築夢送愛到家」。

10歲的小翔與80餘歲的祖父相依為命，小翔喜歡騎親戚轉送的二手腳踏車，但長大了，坐墊破了、鐵鍊生鏽、輪胎也沒氣了，祖父想幫小翔買，但得等下次收成，中榮院長兼惠康董事長許惠恒送上1輛全新單車，讓小翔開心不已；阿平是個單親父親，獨力帶4個孩子，孩子的鞋子只在上學的時候穿，因為鞋子破損、壞了，上學就沒鞋可穿，許惠恒送來新鞋，孩子們笑了。

聯聚服務中心化身耶誕派對，不但有總鋪師端出美食，樂團演奏，還有氣球小丑和特技秀穿插演出，讓住戶樂在其中，住戶還發起了聖誕dress code，現場洋溢著歡聲笑語。聯聚泰和大廈何主委說，聯聚服務中心是連接起在座所有好鄰居、好朋友之間緣分的起點，歡迎大家「回家」感謝聯聚贊助氛圍100分的場地、樂團及提供浪漫香檳，為現場增添歡樂氣氛。