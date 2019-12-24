需求大增！長輩就醫接送 二水到彰市只要124元

彰化縣長照交通車及老人送餐服務量均增加二、三倍，彰化縣衛生局局長葉彥伯說，失能老人交通車服務尤其對偏鄉更是實用，在彰化縣內接送單趟只要62元，也就是說若從偏鄉竹塘到彰化市的醫院，來回只要124元，彰化縣今年更首辦跨縣市接送服務，也可減少許多上班族子女負擔。

監察院委員陳小紅、方萬福等人今天視察彰化縣長照業務，也到老五老基金會鹿港服務中心視察，老五老日照中心失智及失能老人約有八成，老人家一起玩桌遊、吹球、丟沙包等活動，能以適當的運動減緩老化並改善生活品質。

葉彥伯表示，彰化縣失能老人約二萬五千人，老人家對就醫交通、送餐等需求多，近二年的失能老人就醫交通需求量更倍增，尤其偏鄉老人經常得跨鄉鎮或跨縣市到大醫院就醫，有時家人甚至得請假陪同，因此衛生局加強宣導，失能老人多利用長照交通車接送，在居服員陪同下就可自行就醫，且長照交通車又是無障礙專車，上下輪椅更方便。

由於以往曾發生行動不便或坐輪椅的老人要就醫叫不到車的的情況，彰化縣衛生局長照科長邱翠容說，衛生局也加強調度車輛，除了復康巴士，更結合長照機構交通車，目前縣內已有150輛車可接送老人家。

106年彰化縣失能老人叫交通車接送服務有一萬人次，去年增加到三萬多人次，今年更增加到六萬多人次，由於交通接送來回僅要124元，其餘車資由長照2.0補助，去年交通補助約三千多萬元，今年已六千多萬元，可見愈來愈多長輩利用交通接送服務。

葉彥伯說，彰化縣今年10月起 更首辦跨縣交通接送服務，例如失能老人若從偏鄉二水要到台中榮總 就醫，在彰化縣境內車資只要124元，到台中的路段才自費，一趟就為民眾省下一千多元交通費。