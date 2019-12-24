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利用增生療法 籃球隊員足底筋膜炎一個月痊癒

2019-12-24 17:42聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

治療不是只能吃藥，某籃球校隊隊員腳底疼痛，增生療法使他不到一個月病痛痊癒！惠來醫療社團法人宏仁醫院骨科醫師沈東錫說，增生療法對於足底筋膜炎、肩頸、膝蓋疼痛的治療效果頗佳，能幫助病人在短期內恢復原有的生活品質。

彰化縣某國中籃球校隊隊員小智（化名）今年升上國一，參加校內籃球校隊，為了打縣長盃比賽，他和隊員即使假日也到校練球，但劇烈運動後，腳底原本微微刺痛逐漸加劇，用冰敷、擦消炎藥膏都沒有效果，一個月前開始，甚至早上起床後沒多久就開始疼痛，只好暫停運動就醫治療。

醫生診斷小智罹患的是足底筋膜炎，小智的父親聽朋友建議，請醫生採用增生療法。沈東錫解釋，人體組織的自動修復過程包括發炎、增殖、重塑，一旦組織受損產生痠痛、刺痛，傳統療法是利用規律地復健降低或免除疼痛，達到重塑組織的治療目標，嚴重者會考慮外科手術，移除造成疼痛的組織，或重建移位、扭曲的組織，有的視病情還得放置人工組織以固定受傷後脆弱的原有組織。

但近年醫學科技日新月異，針對肌腱、韌帶、肌肉及軟骨受傷導致的痠痛、刺痛採用「增生療法」，在受損組織注射液體物質如生理食鹽水或葡萄糖溶液，引起輕微發炎反應，促使人體自動重新修復、強化組織，而小智經過增生療法，不到一個月疼痛就痊癒，可以重回球場上大展身手了。

沈東錫也說，許多上了年紀的人會肩頸、膝蓋痠痛，上班族長時間久坐看電腦，也容易下背痠痛，一名翁姓60歲婦女膝蓋痠痛多年，吃藥復健都不見成效，登山走階梯十幾階就舉步維艱，5年前嘗試增生療法，在膝蓋軟骨注射葡萄糖溶液之後，痠痛感消失，上下樓梯、登山健走都沒問題，最重要的是可走遠路、走階梯，還能放心出國旅行。

惠來醫療社團法人宏仁醫院骨科醫師沈東錫利用增生療法，在患者膝蓋部位注射葡萄糖液，...
惠來醫療社團法人宏仁醫院骨科醫師沈東錫利用增生療法，在患者膝蓋部位注射葡萄糖液，促使病人身體自行修復增生。記者凌筠婷／攝影
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惠來醫療社團法人宏仁醫院骨科醫師沈東錫說，增生療法無副作用，值得經常肌肉痠痛、筋...
惠來醫療社團法人宏仁醫院骨科醫師沈東錫說，增生療法無副作用，值得經常肌肉痠痛、筋膜疼痛患者參考。記者凌筠婷／攝影
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復健修復筋膜炎

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