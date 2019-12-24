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老五老、全聯、葡萄王攜手 伴獨居長輩外出購物

2019-12-24 17:38聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

老五老基金會北屯服務中心今天和全聯福利中心旅順店合辦購物活動，陪伴獨居長輩採買年貨，也連結葡萄王生技公司，提供每名長者1000元購物金，讓長輩許久未出門的獨居長輩，能採買生活用品。

高齡83歲獨自居住在老舊公寓的陳奶奶，因膝蓋退化，造成行動較為不便，已許久足不出戶，日前又因跌倒造成右腳受傷，更疼痛難受。陳奶奶說，平常的餐食、生活日常用品都靠左鄰右舍代購，三餐都仰賴送餐服務，「一直麻煩別人，也是造成別人負擔」，社工今天陪伴她出門，讓她自己採買生活必需品。

74歲的林奶奶以前每天出門去市場，自從右腳膝蓋開刀後復原不良，導致須使用拐杖輔助，沒辦法久站，走沒10步路就必須得停下來休息，再也無法享受購物、逛街樂趣，今天她買了喜歡的零食，提前買年貨，開心不已。

老五老北屯服務中心督導吳德偉表示，「陪同長輩購物」邁入第6年，獨居長輩多「被動」接受外界的捐贈，無法取得自己真正想要的物資，很多長輩今天出門，還需坐著輪椅，可見他們平日無法出門，多麼鬱悶，趁著年節前連結志工與外界資源，帶獨居長輩一起外出採買年貨，讓他們享受購物樂趣。

老五老目前除了陪同購物，還有幸福年菜、居家修繕、餐食服務、一日家人、圓夢計畫、關懷問安。今年從雙北、新竹、台中、彰化、南投、雲林橫跨7縣市，將提供全台1500名獨居長輩幸福年菜、陪伴400位長輩外出採買年貨、自主購物，愛心捐款專線：（04）22463927分機19。

老五老基金會北屯服務中心今天和全聯福利中心旅順店合辦購物活動，陪伴獨居長輩採買年...
老五老基金會北屯服務中心今天和全聯福利中心旅順店合辦購物活動，陪伴獨居長輩採買年貨，也連結葡萄王生技公司，提供每名長者1000元購物金，讓長輩許久未出門的獨居長輩，能採買生活用品。圖／老五老基金會提供
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老五老基金會北屯服務中心今天和全聯福利中心旅順店合辦購物活動，陪伴獨居長輩採買年...
老五老基金會北屯服務中心今天和全聯福利中心旅順店合辦購物活動，陪伴獨居長輩採買年貨，也連結葡萄王生技公司，提供每名長者1000元購物金，讓長輩許久未出門的獨居長輩，能採買生活用品。圖／老五老基金會提供
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老五老基金會北屯服務中心今天和全聯福利中心旅順店合辦購物活動，陪伴獨居長輩採買年...
老五老基金會北屯服務中心今天和全聯福利中心旅順店合辦購物活動，陪伴獨居長輩採買年貨，也連結葡萄王生技公司，提供每名長者1000元購物金，讓長輩許久未出門的獨居長輩，能採買生活用品。圖／老五老基金會提供
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獨居年貨年菜

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