親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

文湖線傳電路中斷 北捷：煞車異常至少影響260人

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

克服學習障礙變成小老師 基金會發獎學金鼓勵

2019-12-24 17:33聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

螺青國小四年級學生黃建龍因為個性害羞，剛轉學時學習狀況較為落後，父母在台中工作，他和哥哥、阿嬤、姑姑住在一起，螺青國小的老師特別照顧他，常常鼓勵他學習，經過兩年後他不但英文、數學都進步到可以擔任小老師，也會主動幫助其他同學，讓老師好欣慰。今年他獲得謝言信謝林玉鶯基金會的獎學金，基金會執行長謝衣鳳也親自到校給予鼓勵。

螺青國小教務主任鄭惠觀說，黃建龍二年級時才從台中太平轉學到螺青國小，但父母因為工作因素必須搬到台中，本來希望他可以一起去，但黃建龍捨不得同學，主動表示要留在彰化，與哥哥、阿嬤、姑姑一起住。但當時他是個害羞內向的孩子，學習進度也較為落後，老師為他制定了個人學習進度，而黃建龍也認真努力。

「以前他連一個英文字都背不好，現在還可以當小老師了」鄭惠觀說，為了挽救黃建龍的英文進度，同學可能每天背3、4個單字，她每天只要求黃建龍背一個單字，黃建龍也不死背，自己找到背單字的方法，越背越上手，每天都主動去找老師背書，學習相當積極。除此之外，黃建龍明明進度已經跟上班級，可以不用另外上加強班，但他主動表示要繼續上加強班，在該班擔任小老師，陪著其他同學學習，也把自己的學習方法教給同學。

謝言信謝林玉鶯基金會指出，因台灣城鄉教育資源不均，基金會從103年開始針對南彰化地區的國小到高中職推動獎學金計畫，今年已經突破1萬人次，累計有11246人得到獎學金，總金額超過1千3多萬。今天代表基金會前往螺青國小頒發獎學金的執行長謝衣鳳表示，這份獎學金除了鼓勵努力向上的學生之外，也是肯定學校老師對於教育的貢獻，希望社會各界都能給予教育界這些辛苦的推手一些支持。

謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳親自頒發獎學金給黃建龍，鼓勵他繼續努力學習。記者...
謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳親自頒發獎學金給黃建龍，鼓勵他繼續努力學習。記者凌筠婷／攝影
分享
謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳化身「耶誕姊姊」，頒發獎學金給螺青國小努力向上的...
謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳化身「耶誕姊姊」，頒發獎學金給螺青國小努力向上的學生。記者凌筠婷／攝影
分享
謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳化身「耶誕姊姊」到彰化縣螺青國小與學生提早慶祝耶...
謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳化身「耶誕姊姊」到彰化縣螺青國小與學生提早慶祝耶誕節。記者凌筠婷／攝影
分享
謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳化身「耶誕姊姊」到彰化縣螺青國小與學生互動。記者...
謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳化身「耶誕姊姊」到彰化縣螺青國小與學生互動。記者凌筠婷／攝影
分享

延伸閱讀

藍綠大咖到彰化三四選區拚輔選 謝衣鳳：台灣不...

彰化爆發抹黑文宣 藍報警 綠反駁

彰化第三選區藍營分裂危機？楊麗香低調：要沉澱...

與參選人謝衣鳳拍唯美MV 朱立倫：建議老婆不...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

老五老、全聯、葡萄王攜手 伴獨居長輩外出購物

2019-12-24 17:38

耶誕夜是布農族過年 羅娜村今晚為耶誕樹祈福點燈

2019-12-24 16:53

竹山鎮竹藝燈會今晚點燈 紫南宮宣布元旦起贊助錢母

2019-12-24 16:35

台中4選區藍送耶誕卡要修空汙法 綠孩子王合體拍片力挺

2019-12-24 16:23

影／台中啟明合唱團和日本兵庫縣姐妹校 以歌聲交流

2019-12-24 15:42

冬季三九貼抗過敏提升免疫力 南投醫院月底開診

2019-12-24 15:35

中市夜間工程警示不亮？ 連續2天2機車撞上摔車

2019-12-24 13:24

滅火器樂團來了！綠營周日在溪湖舉辦「過半線音樂會」

2019-12-24 12:10

影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

2019-12-24 11:38

千歲團在豐原火車站快閃唱歌祝耶誕快樂 民眾跟著唱

2019-12-24 11:15

南投元旦升旗 流感疫苗免費打

2019-12-23 23:56

蟻蛀漏水又落漆 彰化4廟待修

2019-12-23 23:55

鹿港長青學苑開課 手機班秒殺

2019-12-23 23:53

再生玩具愛分享 送暖原鄉校

2019-12-23 23:51

彰化田中氣象站兼具教育功能 明年3月啟用 免費參觀

2019-12-23 23:19

帝國製糖廠星泉湖水位低引議 設計團隊：規畫生態湖 水位隨地下水起伏

2019-12-23 22:37

84歲台中帝國製糖廠 修復開放

2019-12-23 22:33

影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08

鹿港鎮長青學苑65歲課程免費 有人清晨4點多就排隊

2019-12-23 18:37

卓榮泰來南投拚命 強調南投贏國會可過半

2019-12-23 16:57

這個湖泊會呼吸 蔡明亮「郊遊」秘境星泉湖開放

2019-12-23 16:38

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

旅外年輕女高音鄭思筠返台演唱：聲樂不是很高冷的藝術

2019-12-23 15:27

影／白蟻蛀又漏水 彰化南瑤宮、聖王廟將整修

2019-12-23 15:26

台中帝國製糖廠開幕 保留名稱還原歷史

2019-12-23 14:50

洪慈庸和教育部會勘台中4學校老舊設施 爭取經費改善

2019-12-23 14:42

廣興國小木棉老樹罹病回天乏術 師生用影像文字說再見

2019-12-23 14:35

南投元旦升旗推農產 蔬果免費送更加碼流感疫苗

2019-12-23 12:56

台中大安北汕路路基淘空 市議員施志昌爭取280萬搶修

2019-12-23 11:58

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

台南河樂廣場美拍曝光 改建後讓人驚呆

2019-12-23 20:48

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

台4桃園平面道今晚起封路6夜 國1北上南崁匝道改道

2019-12-23 20:16

影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08

北市多項新制元旦上路 當心挨罰

2019-12-24 00:15

好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓人驚豔

2019-12-23 22:09

辛亥隧道區間測速、市民高架禁大車科技執法 元旦上路

2019-12-23 18:15

影／加強高齡宣導辦106場 中市交大獲年度貢獻獎

2019-12-24 11:38

雙層觀光巴士28、29日免費體驗 往返竹市區與動物園

2019-12-24 12:38

太麻里星光隧道遭毀壞 民眾惋惜「3天造光景3秒成回憶」

2019-12-24 12:25

雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

2019-12-23 20:51

提升北投、士林交通便利性 福國路延伸工程 拚2022年完工

2019-12-23 23:27

苗栗火車頭願景館 李永得看不下去

2019-12-23 23:08

嘉義市獲前瞻補助 將斥資8億元增千格停車位

2019-12-24 11:06

金門新議政大樓凍結有伏筆？ 民眾抗議聲再起

2019-12-24 13:11

84歲台中帝國製糖廠 修復開放

2019-12-23 22:33

這款的公德心！ 南庄水岸人文生態公園遭破壞

2019-12-23 20:01

遠航停飛效應浮現 澎縣府開放春節機位登記

2019-12-24 09:36

影／嘉義鹿草和樂食堂 田鼠料理滿足饕客味蕾

2019-12-24 08:59

中市夜間工程警示不亮？ 連續2天2機車撞上摔車

2019-12-24 13:24

台南知名雞肉飯開放除夕預訂 民眾半夜排隊卡位

2019-12-23 19:01

陳玉珍自掏腰包租飯店 讓弱勢金門鄉親赴台就醫可借宿

2019-12-24 15:34

竹縣施政周年滿意度55.2％ 楊文科：民眾最重視交通

2019-12-24 14:10

破功！龍山寺點燈 首日發1300號

2019-12-24 00:05

耗資4.9億元的AI智慧園區今動土 預計明年10月底竣工

2019-12-24 15:54

屏東澎湖車禍鑑定 改至屏東監理站

2019-12-24 12:11

台灣國際馬拉松賽竹縣周日登場 交通管制看這裡

2019-12-23 18:24

影／就職5周年 林右昌：會做事的市長可以改造一座城市

2019-12-24 13:46

吳志揚平安夜公益晚會 郭台銘首度站台與小朋友同樂

2019-12-23 18:33

林內花海盛開、夜間光廊點燈 周末暢遊還可抽消費券

2019-12-24 15:11

張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

2019-12-23 19:06

帝國製糖廠星泉湖水位低引議 設計團隊：規畫生態湖 水位隨地下水起伏

2019-12-23 22:37

金門首椿罷免議員案 陳滄江發起連署下架洪允典

2019-12-24 17:31

嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉 鑫溶實業雙冠軍

2019-12-23 20:17

新高！烏來台車 今年乘客破60萬人次

2019-12-24 00:05

IDF加持「秋冬旅遊補助要衝第三波」 業者：真的有效

2019-12-24 16:53

地上權50年9億 議員酸柯文哲：下個市長又來做文章

2019-12-24 16:45

黃偉哲：台灣應思考怎麼發電 環團：審慎規畫

2019-12-23 23:59

嘉義善心團體人士捐助重病移工 明搭機返鄉治療

2019-12-23 20:16

林郁方批拔樁成功是假新聞 林昶佐：從不把里長當樁腳

2019-12-24 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top