克服學習障礙變成小老師 基金會發獎學金鼓勵

螺青國小四年級學生黃建龍因為個性害羞，剛轉學時學習狀況較為落後，父母在台中工作，他和哥哥、阿嬤、姑姑住在一起，螺青國小的老師特別照顧他，常常鼓勵他學習，經過兩年後他不但英文、數學都進步到可以擔任小老師，也會主動幫助其他同學，讓老師好欣慰。今年他獲得謝言信謝林玉鶯基金會的獎學金，基金會執行長謝衣鳳也親自到校給予鼓勵。

螺青國小教務主任鄭惠觀說，黃建龍二年級時才從台中太平轉學到螺青國小，但父母因為工作因素必須搬到台中，本來希望他可以一起去，但黃建龍捨不得同學，主動表示要留在彰化，與哥哥、阿嬤、姑姑一起住。但當時他是個害羞內向的孩子，學習進度也較為落後，老師為他制定了個人學習進度，而黃建龍也認真努力。

「以前他連一個英文字都背不好，現在還可以當小老師了」鄭惠觀說，為了挽救黃建龍的英文進度，同學可能每天背3、4個單字，她每天只要求黃建龍背一個單字，黃建龍也不死背，自己找到背單字的方法，越背越上手，每天都主動去找老師背書，學習相當積極。除此之外，黃建龍明明進度已經跟上班級，可以不用另外上加強班，但他主動表示要繼續上加強班，在該班擔任小老師，陪著其他同學學習，也把自己的學習方法教給同學。